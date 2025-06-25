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美國空襲伊朗核設施 專家：未實地調查 難知行動是否成功

編譯張佑生／即時報導
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衛星照片顯示伊朗核子科技研究中心伊斯法罕入口處22日遭美軍轟炸後的受損情況。(路透)
衛星照片顯示伊朗核子科技研究中心伊斯法罕入口處22日遭美軍轟炸後的受損情況。(路透)

2025年6月22日，美國對伊朗三處核設施：福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan），發動代號「午夜之錘」的空襲，旨在遏制伊朗核武計畫。華府智庫「布魯金斯學會」訪問學者、拜登時期的美國國防部助理部長卡林（Mara Karlin）在播客《The Current》中分析此次行動的成效與後續影響。川普宣稱攻擊「完全摧毀」伊朗核設施，但專家質疑其實際效果，國際原子能總署（IAEA）也表示難以立即評估損害程度。

此次行動涉及125架美軍飛機，包括七架B-2隱形轟炸機，攜帶14枚重達13,600公斤的GBU-57巨型鑽地彈（MOP），針對福爾多地下設施，以及從美國潛艦發射的戰斧巡弋飛彈攻擊伊斯法罕。伊朗官方稱設施事先撤空，未受重大打擊，且無輻射洩漏。 然而，美國國防部與川普政府高層強調，初步評估顯示三處設施遭受「極為嚴重的損壞與破壞」，但具體成效仍需進一步驗證。

卡林指出，評估攻擊成效面臨多重挑戰。首先，福爾多設施深埋於山中，地質結構（如石灰岩與白雲石）可能減弱爆炸衝擊，限制鑽地彈的破壞力。 衛星影像顯示福爾多入口處出現六個新坑洞與碎屑，但地下設施損壞程度不明。 納坦茲與伊斯法罕此前已遭以色列空襲，美國攻擊進一步損壞地上建築，但地下離心機大廳是否全毀尚無定論。

其次，伊朗可能在攻擊前轉移濃縮鈾庫存。IAEA署長葛羅西表示，無從得知這些材料的去向，且伊朗已減少與IAEA的合作，導致監測困難。 卡林強調，缺乏國際檢查員實地調查，難以確認伊朗核計畫是否真正受挫。她警告，若伊朗保有秘密設施或未申報的濃縮鈾，攻擊效果可能僅為短期延緩。

卡林分析，伊朗核知識與技術難以通過軍事行動完全摧毀。即使設施受損，伊朗可能在數年內於秘密地點重建計畫。 她建議，外交途徑與定期檢查比軍事打擊更能有效限制伊朗核野心，但川普退出2015年核協議的決定已削弱此路徑的可行性。

美國對伊朗核設施的攻擊在戰術上展現了高超的軍事能力，但其戰略成效存疑。卡林認為，僅靠衛星影像與初步情報難以判斷損害程度，需長期觀察伊朗核活動的恢復情況。 同時，攻擊引發的區域緊張局勢可能導致報復循環，影響中東穩定與全球油價。 川普政府需平衡強硬姿態與外交努力，以避免更大規模衝突，並確保國際社會對伊朗核計畫的持續監督。

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