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華郵：內唐亞胡不高興 川普對付伊朗核設施「重拳出擊迅速退場」

編譯周辰陽／即時報導
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華盛頓郵報指出，美國總統川普以「重拳出擊，迅速退場」策略打擊伊朗核設施，以色列總理內唐亞胡不高興，但最終同意停火。圖為兩人4月7日在白宮會晤。 (美聯社)
華盛頓郵報指出，美國總統川普以「重拳出擊，迅速退場」策略打擊伊朗核設施，以色列總理內唐亞胡不高興，但最終同意停火。圖為兩人4月7日在白宮會晤。 (美聯社)

華盛頓郵報24日報導，美國總統川普對自己下令打擊伊朗核子設施的結果感到相當滿意，早在21日晚間美軍轟炸機尚未完成任務時，川普離開白宮戰情室之前，就已決定不再動用美軍協助以色列，當晚便致電以色列總理內唐亞胡，告訴對方是時候停火了。

一位不具名白宮資深官員接受多家媒體電訪時透露，川普對內唐亞胡表示：「我們美軍完成了該做的任務。」該官員表示，內唐亞胡當時並不高興，但理解川普希望迅速轉向外交途徑，最終同意停火。

華郵指出，川普在尋求重塑美國的世界地位時，多次採用這種「重拳出擊，迅速退場」的策略。這種手法體現了看似矛盾的衝動，也反映了他對「美國優先」理念的詮釋。

雖然川普長期批評美國介入曠日持久的國際衝突，卻也偶爾展現出動用美軍展示力量的意願。當他看到摧毀伊朗核能力的機會時，便果斷出手，甚至在任務是否達成所有目標尚未明朗之際，就已公開宣布勝利。

川普23日晚間在社群媒體發文指出：「那場深夜的完美『打擊』，讓所有人團結起來，協議達成！！」白宮隔天呼應川普的說法，將伊朗重返談判桌歸功於美軍轟炸行動，另一位白宮官員也說，「伊朗人在那之後希望和平，現在我們擁有了和平」。

單靠精準打擊，鮮少被證明能成為有效手段，實現全球事務長期轉變，但此次轟炸顯然為促成以伊停火協議鋪平了道路。儘管伊朗與以色列24日上午短暫破壞停火，但雙方隨後再次回到一段不穩定的平靜狀態。

川普政府將這種「重拳出擊，迅速退場」的模式，與2020年下令刺殺伊朗革命衛隊高階將領蘇萊曼尼事件進行類比。白宮資深官員說：「我們在2020年對付蘇萊曼尼時，就已看過這齣戲。雖然伊朗發動報復，但反應非常微弱。我們有信心，這次情況也會一樣。」

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