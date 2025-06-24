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以伊停火 伊朗總統：願上談判桌解決問題 不追求擁有核武

記者陳熙文／華盛頓即時報導
伊朗總統裴澤斯基安。(美聯社檔案照)
伊朗總統裴澤斯基安。(美聯社檔案照)

伊朗以色列24日暫時停止交火，美國總統川普宣布停火生效；伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，伊朗準備好在談判桌上解決問題，並稱伊朗不會追求擁有核武；以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）則稱這是以色列歷史性的勝利，成功消滅伊朗核子威脅。

不過，美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，美軍轟炸行動並未摧毀伊朗的核子項目的核心構件，只延遲伊朗核子能力幾個月的時間。

川普美東時間23日傍晚6時在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文，指伊朗和以色列雙方已經同意停火，不過並未得到伊朗和以色列第一時間的回應，且兩國交火並未中斷。

川普24日清晨7時左右向以色列發出警告，要求他們不要違反停火、轟炸伊朗，並在7時28分表示，以色列不會攻擊伊朗，停火已經生效。

川普上午再度發文表示，以色列和伊朗都希望停止戰爭，並表示，他能夠摧毀伊朗所有的核子設施和能力，緊接著停止戰爭，是他的榮幸。

國務院24日舉行記者會，發言人布魯斯（Tammy Bruce）引述了川普的社群網絡貼文，並表示，川普是言而有信的人，並稱川普是和平使者；布魯斯說，任何停火的討論都是非常脆弱的，但現階段看起來事情進展順利，中東地區變得很安靜；布魯斯指出，川普一直相信外交手段能停止戰爭。

裴澤斯基安24日宣布，在伊朗英勇的抵抗之後，我們目睹到停戰，以及12天戰爭的結束；裴澤斯基安並向阿拉伯聯合大公國（UAE）總統穆罕默德（Mohammed bin Zayed）通話，裴澤斯基安希望轉達，伊朗只是在捍衛合法權利，並指出，伊朗從未想過，未來也不會想要取得核武，且伊朗準備在談判桌上解決問題。

內唐亞胡也發表談話，稱以色列已經摧毀來自伊朗的核子威脅，並指出，如果伊朗恢復其核子項目，以色列將會用同樣的決心和力量來阻撓這樣的企圖；內唐亞胡說，伊朗不能擁有核武。

除了稱以色列在衝突中取得歷史性的勝利，內唐亞胡也稱川普是以色列在白宮不能再好的朋友。

不過，CNN24日引述由美國國防情報局所做出的評估報告指出，轟炸行動並未摧毀伊朗的核子項目的核心構件；有知情人士指出，伊朗的濃縮鈾庫存並未被摧毀，另一名知情人士也表示，伊朗的離心機多數得以保存，認為美國的轟炸行動只延遲伊朗的核子能力至多幾個月的時間。

美軍21日發動「午夜之鎚」（Midnight Hammer）轟炸行動，動用B-2幽靈戰略轟炸機奇襲伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）等3座關鍵核子設施，川普政府事後聲稱已徹底破壞伊朗核子能力。

伊朗 以色列 川普

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