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對美「軍事回應」後 伊朗官媒宣佈停火

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川普才自誇促以伊停火 以軍方卻緊急發布「伊朗飛彈來襲」

編譯周辰陽／即時報導
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以色列特拉維夫一名男子23日攜帶一枚模擬飛彈進入一個地下停車場，該停車場改建為避難所。(路透)
以色列特拉維夫一名男子23日攜帶一枚模擬飛彈進入一個地下停車場，該停車場改建為避難所。(路透)

美國總統川普23日在自家「真實社群」宣布以色列伊朗已經同意停火，幾小時後又發文稱兩國「幾乎同時向我求助」。半島電視台則指出，川普宣布停火的時機顯示，美國民眾擔憂美國可能再打一場長期戰爭。

川普在發文中表示，「以色列和伊朗幾乎同時來找我，說出『和平！』我就知道，時機已經成熟，世界和中東才是真正的贏家！」

川普表示，以色列與伊朗「未來將見證巨大的愛、和平與繁榮。他們獲益良多。」他強調，兩國將因此受益匪淺，但如果偏離正義與真理之道，將失去更多。川普寫道：「以色列和伊朗的未來無限，充滿偉大的希望。願上帝保佑你們！」

不過，衛報指出，在有關停火是否生效，以及何時正式生效仍充滿不確定之際，以色列國防軍已證實，伊朗向以色列發射了飛彈，並且啟動空襲警報。

以軍以希伯來文在「X」發文中表示，「以色列國防軍已確認，伊朗不久前向以色列領土發射飛彈，防禦系統正在啟動以攔截威脅」。

以軍警告民眾，一旦收到警報，必須進入避難所，只有在收到明確指示後才可離開，也籲請民眾繼續遵守官方的指引。以軍截至目前已在「X」發布至少4條飛彈來襲預警貼文。

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