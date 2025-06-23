我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普炸伊朗核設施 紐約警戒、反戰聲起

前總統柯林頓 背書支持葛謨當選市長

核設施遭美攻擊…伊朗核材料下落成謎 CNN：核威脅絕未終結

編譯高詣軒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國太空科技公司馬薩爾科技22日的衛星影像顯示，美國空襲後，伊朗福爾多地下鈾濃縮設施所在的山脊可見坑洞。（歐新社）
美國太空科技公司馬薩爾科技22日的衛星影像顯示，美國空襲後，伊朗福爾多地下鈾濃縮設施所在的山脊可見坑洞。（歐新社）

美國總統川普聲稱伊朗核設施在美軍21日的打擊完全毀滅。美國有線電視新聞網（CNN）23日分析，就算川普所言屬實，伊朗核設施被毀可能不代表伊朗核威脅已終結，甚至「遠非如此」。幾名西方軍事消息人士也說，要完整評估伊朗核設施受損狀況還太早。

CNN指，伊朗內部強硬派數年來都呼籲伊朗擁核，來嚇阻類似美國這次攻擊的重大打擊。儘管伊朗持續堅稱其核計畫嚴守和平用途，但現在擁核呼聲勢必會強化，擁核強硬派最後可能如願以償。

令人擔憂的是，伊朗官員已公開暗示伊朗將退出禁止核子擴散條約（NPT）；該條約旨在監控並防止核武在全球擴散。伊朗外交部長阿拉奇已說，NPT不足以保護伊朗，質疑伊朗等和平使用核能的國家為何要仰賴NPT。另有伊朗國會議員呼籲退出該條約，此舉很可能被解讀為伊朗實質上確認其打造核武的意圖。

目前衛星影像似乎顯示，10幾枚鑽地彈嚴重妨礙或摧毀伊朗核計畫，但只要有政治意願，終究可能修復或重建鈾濃縮設施；許多伊朗核子科學家雖遭以色列襲擊，但伊朗的核技術知識仍保留下來。

聯合國核監督機關國際原子能總署（IAEA）幾名官員也說，他們不確定伊朗已製造的核材料下落，這包括大量濃縮到60%的鈾235，這已非常接近武器級。伊朗國營媒體也說，福爾多、納坦茲和伊斯法罕等3處遇襲核設施已事先疏散。此話意味伊朗可能已將部分或所有核材料儲放在其他祕密設施。

CNN說，這種圍繞核問題的危險不確定性，似乎是川普未曾料到。美軍空襲後，川普聲稱伊朗必須達成和平。但如今中東各地都準備因應伊朗報復攻擊，包括以色列、美軍基地或荷莫茲海峽等關鍵航道，達成和平似乎愈來愈遙不可及。

歐洲和伊朗官員20日曾在瑞士日內瓦短暫會晤；一名歐洲外交官向CNN指稱，歐洲和伊朗先前的會談似乎曾確實是一扇機會之窗，「但美國人現在將那扇窗關閉」。

伊朗 川普 以色列

上一則

川普殺不死伊朗的核知識 美硬實力激化核武夢 1原因恐釀地面行動

下一則

CNN主播以色列連線遇飛彈驚魂 警報狂響 邊播邊逃畫面曝

延伸閱讀

以媒：川普原只想炸福爾多 2原因加碼3連擊 以軍有新目標

以媒：川普原只想炸福爾多 2原因加碼3連擊 以軍有新目標
川普炸伊朗核設施 紐約警戒、反戰聲起

川普炸伊朗核設施 紐約警戒、反戰聲起
葉門叛軍嗆川普 放話：將襲擊美國在紅海艦船

葉門叛軍嗆川普 放話：將襲擊美國在紅海艦船
川普未經國會即出兵伊朗 爆違憲、彈劾論

川普未經國會即出兵伊朗 爆違憲、彈劾論

熱門新聞

美國空軍士兵在密蘇里州懷特曼空軍基地查看一枚GBU-57巨型鑽地炸彈，攝於2023年5月。資料照片。(美聯社)

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

2025-06-18 21:41
In-N-Out薯條常被批評「乾、沒味道」，卻靠最簡單的做法奪冠。（路透）

快看世界／這家薯條竟然打敗了麥當勞

2025-06-18 15:25
伊朗庫姆附近的福爾多（Fordow）地下核設施在美國空襲前後的衛星影像，分別拍攝於2025年6月20日與6月22日。（路透）

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

2025-06-22 15:08
伊朗首都德黑蘭17日遭空襲冒出黑煙。路透

伊朗官媒釋出17秒手摸核彈影片 嚇阻以色列

2025-06-18 09:15
美國總統川普周一在加拿大亞伯達省參加七大工業國集團（G7）峰會時，發文表示「所有人應立即撤離德黑蘭」。（路透）

川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

2025-06-16 20:06
伊朗最高領袖哈米尼。(路透資料照)

伊朗最高領袖哈米尼：戰役開打了 我們不會手下留情

2025-06-17 21:22

超人氣

更多 >
美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態
轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點
行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制

行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制
63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況

63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況