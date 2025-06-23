Q&A／伊朗封荷莫茲海峽會怎樣？油價飆高？美能阻止？

荷莫茲海峽是全球約四分之一海上石油貿易的必經之地。（路透）

美國轟炸伊朗 三處主要核設施，代表本月中東衝突出現重大升級。德黑蘭當局矢言將保留所有手段進行自衛。現在投資人關注，伊朗是否會封鎖荷莫茲海峽以示報復。這一海峽連接波斯灣、阿曼灣和阿拉伯海的重要水道，是全球約四分之一海上石油 貿易的必經之地，若遭封鎖，恐致油價 與天然氣價格飆升，全球經濟動盪。

以下是有關荷莫茲海峽的Q&A：

Ｑ：荷莫茲海峽在哪裡？

荷莫茲海峽位於波斯灣出口，將波斯灣連接阿拉伯海並通往印度洋，北岸為伊朗，南岸為阿聯博聯合大公國和阿曼。

這一海峽長度約161公里，最窄處寬約34公里，每個方向的航道寬度僅約3.2公里。由於水較淺，船隻容易受到水雷威脅；加之靠近陸地，尤其是伊朗一側，船隻容易遭受岸基飛彈攻擊或被巡邏艇和直升機攔截。

Ｑ：荷莫茲海峽為何對原油運輸重要？油價會飆多高？

根據彭博資訊數據，2024年每天約有1,650萬桶原油和凝析油通過荷莫茲海峽；美國能源資訊局（EIA）的數據則顯示，每天約有2,000萬桶原油（占全球消費量的20%）通過該海峽。

這些油品從沙烏地阿拉伯、伊拉克、科威特、阿聯和伊朗運出。此外，全球超過五分之一的液化天然氣（LNG）供應透過荷莫茲海峽運輸，主要自卡達輸出。

高盛和顧問公司Rapidan Energy預測，如果荷莫茲海峽長期關閉，油價可能會飆升至每桶100美元以上。

牛津經濟研究院估計，在荷莫茲海峽封閉的最嚴峻情況下，全球油價將飆升至每桶130美元，使美國通膨率在年底逼近6%。天然氣價格勢必也會飆升。

Ｑ：伊朗真能封鎖霍荷莫茲海峽？如何封鎖？

伊朗國會已經投票決定關閉荷莫茲海峽，但必須等待伊朗最高國家安全委員會最終決定才能生效。

然而在國際上，伊朗沒有法律權力命令停止荷莫茲海峽的通行，必須透過武力或軍事威脅來實現這一目標。

至於伊朗如何封鎖荷莫茲海峽？一種方式是伊朗海軍試圖阻止船隻進入海峽，但此舉可能會遭到美國第五艦隊和其他在該區域巡邏的西方海軍的強烈反擊。

另一種方式則是用小型快速巡邏艇騷擾航運，或者從沿海或內陸地區發射無人機和飛彈攻擊船隻，這會使商船要通過海峽時變得極其危險。這也就是葉門青年運動（胡塞組織）擾亂紅海航運的招數。

Ｑ：荷莫茲海峽也牽扯中國利益？

封鎖荷莫茲海峽，除了擾亂全球約四分之一海上石油貿易外，同時也會迅速打擊伊朗自身經濟，因為這會阻止其石油出口。同時，這也將激怒中國，因為中國是伊朗最大的石油買家和重要夥伴。中國曾在聯合國安理會利用否決權保護伊朗免受西方制裁或決議。

美國國務卿魯比奧周日已呼籲中國大陸阻止伊朗關閉荷莫茲海峽。

Ｑ：伊朗何時干擾過該地區航運？

幾十年來，伊朗一直透過騷擾波斯灣內的船隻，表達對西方實施制裁措施的不滿，或將此作為爭端中的籌碼。

例如去年4月，就在發動對以色列的無人機和飛彈襲擊數小時前，伊朗伊斯蘭革命衛隊扣押了一艘靠近荷莫茲海峽、與以色列有關聯的貨櫃貨輪；2023年4月，伊朗扣押了一艘駛往美國的油輪，稱該船撞擊了另一艘船隻，但此舉似為報復美國當局在馬來西亞海岸扣押一艘載有伊朗原油的船隻。

2022年5月，伊朗扣押了兩艘希臘油輪整整六個月，據信是對希臘和美國當局扣押另一艘載有伊朗油的船隻的報復。最終貨物獲釋，希臘油輪也被放出。

Ｑ：伊朗曾經封鎖過荷莫茲海峽嗎？

迄今為止從沒有。在1980年至1988年兩伊戰爭期間，伊拉克軍隊襲擊了海峽西北部的卡格島上的油出口碼頭，部分目的是激怒伊朗報復，從而將美國捲入衝突。之後，在所謂的「油輪戰爭」中，兩伊共襲擊了451艘船隻，導致油輪保險費用大幅提高，並推動油價上漲。2011年遭受制裁時，伊朗曾威脅要關閉該海峽，但最終放棄了這一威脅。

Ｑ：美國及其盟友過去如何因應荷莫茲航運威脅？

「油輪戰爭」期間，美國海軍為船隻通過波斯灣提供護航。2019年，美國向該地區派遣航空母艦和B-52轟炸機。同年，美國啟動「哨兵行動」以因應伊朗對航運的干擾。隨後包括英國、沙烏地阿拉伯、阿聯和巴林在內的十個國家加入了該行動。

Ｑ：誰最依賴荷莫茲海峽？

沙烏地阿拉伯通過荷莫茲海峽出口的石油量最大，不過，沙國也可以透過一條穿越本國、長達746英里的管道將石油輸送到紅海的一個碼頭，藉此避開利用荷莫茲海峽，把石油送往歐洲。阿聯則可透過一條管道，將每日150萬桶原油從油田輸送到位於荷莫茲海峽南側阿曼灣的富查伊拉港，藉此部分減少對荷莫茲海峽的依賴。

伊拉克目前所有石油出口都是透過國內的巴士拉港海運，須經過荷莫茲海峽，因此伊拉克高度依賴該航道的自由通行。

科威特、卡達和巴林也別無選擇，必須通過荷莫茲海峽水道出口石油。這些石油大多流向亞洲。