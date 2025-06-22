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美空襲伊朗核設施前 英國證實曾接獲通知

中央社倫敦22日綜合外電報導
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英國商業暨貿易大臣雷諾茲。(美聯社)
英國商業暨貿易大臣雷諾茲。(美聯社)

英國商業暨貿易大臣雷諾茲今天表示，美軍空襲伊朗核設施之前，英國並未接獲美方要求使用其在印度洋的狄耶戈加西亞基地來發動攻擊，但英方在美軍攻擊行動前已獲得通報。

路透報導，雷諾茲（Jonathan Reynolds）表示，英國已將部分軍事資產部署至該區域，並將在其主要盟友遭受威脅時，採取「一切必要行動」予以防衛。他還說，首相施凱爾（Keir Starmer）今天正與盟國進行磋商。

雷諾茲告訴天空新聞網（Sky News），美方「並未提出任何請求。…英國的軍事資產，例如位於賽普勒斯（Cyprus）的皇家空軍阿克洛迪瑞（RAF Akrotiri）基地，或是狄耶戈加西亞基地（Diego Garcia base），有時會接獲這類請求，但這次並沒有提出這樣的請求。」

雷諾茲也透露，美軍空襲伊朗之前，英國當局曾接獲相關通知。

「我不能告訴你，我們是何時知道這件事。但正如你所預期，我們確實有接獲通知。」

英美兩國聯合使用狄耶戈加西亞戰略軍事基地，此基地

為美軍在亞太地區的重要軍事基地之一，曾於阿富汗和伊拉克戰爭期間扮演長程轟炸機和艦艇的樞紐。

伊朗 阿富汗 施凱爾

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