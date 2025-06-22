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專家：美國攻擊伊朗恐引發反擊 威脅中東海域商船

編譯吳孟真／綜合外電
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海事安全機構Vanguard表示，與美國相關船隻都有在紅海南部和亞丁灣被胡塞鎖定的高度風險，建議船隻重新評估航道，避開伊朗海域。(美聯社)
海事安全機構Vanguard表示，與美國相關船隻都有在紅海南部和亞丁灣被胡塞鎖定的高度風險，建議船隻重新評估航道，避開伊朗海域。(美聯社)

美國21日證實打擊伊朗核子設施後，海事安全顧問機構建議船舶重新評估路線，避開伊朗海域。葉門叛軍「青年運動」組織（Houthi，又譯胡塞）22日表示，「遲早」將回應美國對伊朗的攻擊，暗示將落實攻擊美國船舶的威脅。

儘管中東緊張升高，即時海事交通地圖顯示，運載石油與天然氣的船舶22日仍如常雙向行經荷莫茲海峽，但海事安全機構Vanguard向客戶表示，在美國主動參與以色列與伊朗的衝突後，當地武裝組織攻擊美國船隻風險高，使行經荷莫茲海峽與鄰近水域的商船，面臨附帶傷害和被錯誤指認的危險。

Vanguard說，不論船隻是否為掛旗美國，與美國相關的船隻在紅海南部和亞丁灣航行時，都有被胡塞鎖定的高度風險，建議重新評估路線，避開伊朗海域。

胡塞官員22日胡塞官員布凱迪（Mohammed al-Bukhaiti）向半島電視台表示，5月與美國達成的停火協議，是在美國與伊朗爆發「戰爭」之前的事，胡塞以攻擊美國船舶，回應美國對伊朗的攻擊，是「遲早的事」。

法國海事訊息合作與意識中心（MICA）指出，6月13日以來，平均每日有970艘船隻的定位系統訊號在伊朗海岸附近受到干擾，導致船隻在夜間、低能見度或航道繁忙下航行的難度提高。上周兩艘油輪在荷莫茲海峽附近碰撞起火，可能就是訊號受干擾所致。

以色列上周對伊發動攻擊以來，行經荷莫茲海峽船隻的定位系統受到嚴重干擾，影響全球航運。全球約20%石油運輸船舶行經這條狹窄航道，是能源供給的關鍵要道。

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