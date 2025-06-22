我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制

稱成功打擊伊朗核子能力 防長：並非要推翻伊朗政權

伊朗可能如何反擊美國？專家推估有這些手段

編譯任中原／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普21日宣布，摧毀伊朗三大核子設施。(路透)
美國總統川普21日宣布，摧毀伊朗三大核子設施。(路透)

美國21日宣布摧毀伊朗三大核子設施，美國多位前任軍方要員表示伊朗非常可能發動反擊。專家並表示，美軍對福爾多核子設施的攻擊，未必如預期般成功。

美國中央司令部主管中東美軍的退役將領佛提爾表示，美國國防部必須假定伊朗將會報復。伊朗可能的行動包括直接攻擊中東地區的美軍或使館，或是發動網攻、恐怖攻擊，或由伊朗的代理人對美國發動新攻擊，並可能干擾波斯灣的能源運輸。

美國國防部前主管中東事務的助理部長史托爾表示，有4萬美軍駐守中東，伊朗與其代理人「非常明顯」將對當地美軍發動攻擊，很快就會知道川普是否「已對後果做好準備」。美國在卡達、巴林及科威特的大型軍事中，「非常可能」成為伊朗的目標，中央司令部在之前已經預作準備。美國在伊拉克及敘利亞的2,500名駐軍，可能受到當地什葉派民兵及伊朗飛彈攻擊。

川普第一任期時美國派往伊朗特別代表阿布南表示，沙烏地阿拉伯及阿聯等美國在波斯灣的盟國，也可能成為伊朗的目標。伊朗也可能試圖封鎖荷莫茲海峽，這將「立即拉高油價」。葉門胡塞反抗軍也可能攻擊美國貨輪。

史托爾並表示，「伊朗擁有精密的網攻能力，在中東以外地區一直維持各種的沈睡細胞」。

另一項風險是美國21日對伊朗福爾多核子設施的攻擊，可能沒有預期般成功。儘管伊朗證實福爾多遭受攻擊，但目前還沒有證據顯示對地下設施造成何種程度的傷害。而且這次攻擊可能使伊朗更決心發展核武計畫，而伊朗現有濃縮鈾的純度已達60%，非常接近能製造核武的程度。

英國皇家聯合研究所核武專家杜齊科娃指出，「如果伊朗決定生產核武，可能在更堅固且可能依然祕密的場所進行」。

史托爾也指出，「儘管以色列已對伊朗軍工設施、導彈能力、核子計畫及領導階層造成重大傷害，但並不能炸毀所有的知識，而這些計畫都能重建。任何進一步的傷害可能使核武計畫倒退數年，但不會阻止伊朗重建，或繼續推動計畫，以取得核武」。

伊朗也可能攻擊波斯灣以外地區的能源供給目標，例如2019年沙國一半的產油設施就曾遭到伊朗飛彈及無人機攻擊。伊朗也能在荷莫茲海峽利用快速船隻、潛艇及陸上火力攻擊船隻，或部署水雷。

RBC資本公司全球戰略主管（CIA前分析家）海利馬表示，她擔憂伊拉克的脆弱性。伊拉克日產石油400萬桶，而巴斯拉港的石油設施受到「附近伊朗支持民兵的威脅」。

伊朗 石油 國防部

上一則

日本鹿兒島外海又震 芮氏規模約5.2 無海嘯風險

延伸閱讀

稱成功打擊伊朗核子能力 美防長：並非要推翻伊朗政權

稱成功打擊伊朗核子能力 美防長：並非要推翻伊朗政權
跨黨議員批川普擅轟伊朗違憲 籲同僚速回華府表決反制

跨黨議員批川普擅轟伊朗違憲 籲同僚速回華府表決反制
美國攻擊伊朗造成市場難以預測的外溢影響 亞洲市場尤其脆弱

美國攻擊伊朗造成市場難以預測的外溢影響 亞洲市場尤其脆弱
美國入局後…中東局勢將惡化？中學者：端視伊朗對損失評估

美國入局後…中東局勢將惡化？中學者：端視伊朗對損失評估

熱門新聞

以色列士兵在以色列克瑞沙洛外的一處地區駕駛裝甲運兵車。(路透資料照)

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

2025-06-15 07:20
美國空軍士兵在密蘇里州懷特曼空軍基地查看一枚GBU-57巨型鑽地炸彈，攝於2023年5月。資料照片。(美聯社)

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

2025-06-18 21:41
以色列中部15日遭伊朗空襲引發火災。(路透)

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

2025-06-15 09:20
In-N-Out薯條常被批評「乾、沒味道」，卻靠最簡單的做法奪冠。（路透）

快看世界／這家薯條竟然打敗了麥當勞

2025-06-18 15:25
日本佳子公主9日搭乘巴西國內線班機，熟睡畫面遭偷拍上傳社群，引發日本網友不滿。圖為佳子公主出訪。（歐新社）

日「最美公主」訪巴西遭偷拍 機上瞌睡畫面曝 日人氣炸

2025-06-14 22:52
伊朗首都德黑蘭17日遭空襲冒出黑煙。路透

伊朗官媒釋出17秒手摸核彈影片 嚇阻以色列

2025-06-18 09:15

超人氣

更多 >
4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍

4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑

章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退