美國入局後…中東局勢將惡化？中學者：端視伊朗對損失評估

衛星影像顯示了伊朗福爾多鈾濃縮廠狀況。（路透）

美國總統川普 稱「徹底清除」了伊朗 三處核設施，全球關注美國介入後，伊以情勢會緩和，抑或更加嚴峻。中國學者稱，伊朗的報復會端視對於損失的評估。

第一財經報導，復旦大學中東研究中心主任孫德剛表示，此前衝突的主角是以色列和伊朗，在美國下場後，衝突的主角將很大程度上轉變為美國和伊朗，隨著雙方博弈加劇衝突有可能會在一定程度上外溢與擴散。

孫德剛指出，從川普講話內容表明，美國此次軍事行動的目標是希望通過有限打擊，來摧毀伊朗核設施，而非顛覆伊朗現政權。他表示，伊朗作為中東人口大國，若國家陷入混亂迫使美國出動地面部隊，這不符合川普的預期。川普在空襲後發表強硬言論，實質上是希望通過威懾手段阻止伊朗採取進一步報復行動。

對於中東局勢後續，孫德剛認為，將取決於伊朗對於損失的評估。如果核設施沒有太大的損失，伊朗方面有可能不會升級衝突，畢竟伊朗方面也提前得到了美方的警告，可以將相關人員和數據進行轉移。

他進一步分析，如果伊朗損失慘重，伊朗也擁有很多的「報復」選項，包括打擊美國在海灣地區的軍事基地，甚至是封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），「鑒於美國的軍事實力，伊朗對美國的報復可能會更加慎重。」他說。

在川普講話之後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在社群媒體 上寫道：「現在，對我們而言，戰爭已經開始。」伊朗強硬派議員哈米德拉塞伊（Hamid Rasaei）認為，面對美方轟炸伊朗的行為，伊朗必須做出強力回應。

川普21日稱，美軍已轟炸伊朗3處核設施，分別為包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan），這是美國自1979年伊朗革命以來，首次出動空軍轟炸該國境內主要設施。