伊朗發動新一輪飛彈襲擊 以色列多地響起警報

圖為22日以色列緊急救援人員在特拉維夫一處住宅大樓區，處理伊朗飛彈襲擊後的現場。(歐新社)

美國空襲伊朗 核設施後，伊朗國營電視台21日報導，伊朗發動新一輪攻勢，向以色列 發射30枚飛彈。以色列多地響起空襲警報，以色列表示，正在攔截伊朗發射的飛彈。

中央社引述法新社報導，伊朗國營電視台一名主播在直播中聲稱，「你們現在看到的直播畫面是伊朗向被占領土（以色列）發動的新一輪飛彈攻勢」。這名主播引述「消息人士」的話報導，「伊朗已向以色列發射30枚飛彈」。

以色列軍方21日表示，正在攔截伊朗發射的飛彈。以色列第二大城特拉維夫（Tel Aviv）響起空襲警報，耶路撒冷傳出爆炸聲。

以色列軍方發布聲明說：「稍早前，以色列多地響起警報，因偵測到自伊朗射向以色列的飛彈。」

聲明並說：「（以色列空軍）正在執行攔截行動，並在必要時進行打擊，以消除威脅。」

美國總統川普 美東時間21日宣布轟炸伊朗3處核設施後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）21日譴責美方此舉「令人憤怒、無法接受」，並表示伊朗有權捍衛自身主權。

阿拉奇在社群平台X上表示：「21日上午的事件令人憤怒、無法接受，將會引發深遠的後果。」他主張，美方的攻擊「違法且是犯罪行為。」

阿拉奇並說：「根據聯合國憲章及其允許正當自衛回應的相關條文，伊朗保留一切選項，以捍衛自身的主權、利益與人民。」