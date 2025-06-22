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川普派「空中幽靈」炸伊朗 21億元B-2戰機曝光

美軍轟炸伊核設施 中分析：未必摧毀 但造成重大破壞

記者黃雅慧／即時報導
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美國總統川普21日表示，美軍已對伊朗境內三個核設施實施「非常成功」的打擊行動，引起全球戒備。不過，中國專家分析，川普此次打擊是否成功仍有待進一步觀察，但美軍空襲行動對伊朗核設施會造成嚴重破壞。

環球網引述川普22日10時發表全國講話，稱伊朗核設施已被「徹底摧毀」。

環球時報報導，中國國際問題研究院助理研究員李子昕表示，福爾道核設施在地下近百公尺，美國僅憑一兩次的打擊，即便用地堡炸彈也很難徹底摧毀福爾道核設施。

中國軍事專家張軍社分析，美軍對伊朗核設施實施的首輪打擊，未必能夠完全摧毀伊朗的地下核設施。以福爾道核設施為例，該設施建於地下90公尺深的岩石層中，防護能力較強。以色列雖將其視為首要打擊目標，但缺乏有效打擊手段，因此需要美國B-2戰略轟炸機攜帶重達3萬磅的GBU-57鑽地彈。

但GBU-57鑽地彈僅能摧毀地下65公尺深的目標，若要有效打擊福爾道核設施，理論上需採用兩枚彈藥前後連環穿透的方式。但美軍從未公開驗證過這種戰術的可行性，因此在首輪打擊中能否徹底摧毀該核設施，仍有待進一步觀察。

張軍社說，美軍此次襲擊難以徹底摧毀伊朗的核材料。但可以肯定的是，「美軍的空襲行動對伊朗核設施造成的破壞程度極為嚴重。」B-2戰略轟炸機攜帶的鑽地彈等導彈，其威力遠超以色列現有的F-15、F-16及F-35戰鬥機所攜帶的炸彈和導彈。因此，美軍此次行動對伊朗核設施構成的危害或破壞程度，無疑將遠超以色列。在此背景下，伊朗核設施能否得以保存，仍是一個未知數。

李子昕認為，美國在後續幾天不排除還會進一步提高對伊朗關鍵設施的打擊力度。他也稱，美國和伊朗都不願意讓局勢徹底失控，所以美國對伊朗的打擊會非常局限，主要是在打擊目標上將重點瞄準具體的核設施，不太會對伊朗的其他設施進行全面性的大範圍攻擊。

央視報導，在美國襲擊伊朗核設施的消息傳出後，伊朗國家電視台一名負責人22日凌晨在網絡直播中表示，伊朗在一段時間之前已經對三個核設施進行疏散，轉移了核設施中的材料，美方襲擊應未造成重大損失。

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