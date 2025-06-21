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路透：以色列不願等川普兩週 尋求迅速獨攻伊朗核設施

中央社／華盛頓21日綜合外電報導
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美國總統川普日前表示，將在未來兩週內決定是否涉入以色列伊朗戰事。但兩名消息人士透露，以國官員不願等待兩週，且以軍可能會提前獨自展開行動，襲擊伊朗關鍵核設施。

路透社報導，兩名知情消息人士表示，以色列19日已向川普（Donald Trump）政府官員表達擔憂，他們稱這次美以通話氣氛緊張。

川普19日表示，將在兩週內決定美國是否涉入以色列和伊朗的戰爭。根據匿名消息人士，以國官員指他們不願等待兩週。

根據安全事務消息人士，參與通話的以色列官員包括總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）、國防部長卡茲（Israel Katz）及國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）。

消息人士談到，以色列相信他們打擊伊朗福爾多（Fordow）深埋地底核設施的機會有限，該設施是伊朗核計畫的核心。只有美國擁有威力足以炸掉福爾多掩體並破壞設施的炸彈。

華府1名知情人士談到，以色列已告知美國政府，他們認為川普的兩週期限太長，必須採取更迫切行動。

消息人士透露，美以高層通話期間，美國副總統范斯（JD Vance）駁稱美國不應直接涉入以伊衝突，並指以色列會把美國拖入戰爭。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也參與了通話。

內唐亞胡曾公開表示，不排除以色列獨自對福爾多發動

攻擊的可能性，但官員未提供如何達成的詳細說明。

有4名消息人士指出，以色列單獨發動軍事攻勢的可能性愈來愈大；其中兩人提到，以色列在大部分伊朗地區具有空優，讓相關軍事行動更具可行性，但仍有風險。

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