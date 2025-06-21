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紐時：伊朗最高領袖藏身掩體 已選3名可能接班人

中央社／德黑蘭21日綜合外電報導
面臨暗殺威脅的伊朗最高領導人哈米尼目前藏身掩體，並已指定3名教士作為潛在接班人。(美聯社)
面臨暗殺威脅的伊朗最高領導人哈米尼目前藏身掩體，並已指定3名教士作為潛在接班人。(美聯社)

紐約時報」今天報導，以色列伊朗持續交戰之際，面臨暗殺威脅的伊朗最高領導人哈米尼目前藏身掩體，並已指定3名教士作為潛在接班人。

紐約時報（The New York Times）引述3名知悉相關計畫的伊朗官員說法報導，自1989年來擔任伊朗最高領袖的哈米尼（Ali Khamenei）也任命「一批軍事指揮鏈的繼任者」，以免更多高階軍官遭以色列擊殺。

根據伊朗官員及外交官，伊朗的指揮鏈雖受打擊但仍在運作，且政治階層「未顯現明顯異議跡象」。

兩名伊朗官員提到，伊朗情報和安全部已下令所有高階政府官員及軍事指揮官待在地下，因為他們可能成為襲擊目標。

紐時指出，伊朗情報和安全部也命令官員停止使用手機等電子通訊設備，哈米尼自己現在也只透過1名他信任的幕僚和麾下指揮官溝通。

伊朗異議媒體「伊朗國際」（Iran International）電視台報導，當以色列本月13日對伊朗展開攻勢，哈米尼與家人逃至伊朗首都德黑蘭東北部拉維贊（Lavizan）一處避難所。然而，這項說法尚未獲得證實。

哈米尼的繼任事宜是引發緊張的議題，若非當前情況危急，伊朗的專家會議（Assembly of Experts）可能需耗時數月進行討論。然而如果哈米尼身亡，專家會議如今將得從他指定的3名候選人中選出最高領袖的繼任者。

伊朗官員透露，高齡86歲的哈米尼知道美國或以色列可能會試圖暗殺他，他將死亡視為殉道，並希望自己死後權力能順利轉移，這一方面是為維護他的政治遺產，一方面是確保伊朗不會在戰時陷入混亂的繼承大戰。

紐時報導未說明哈米尼3位可能接班人的身分，但伊朗官員向紐時透露，哈米尼的兒子穆吉塔巴（Mojtaba）不在其中。穆吉塔巴也是神職人員，與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切。

伊朗 以色列 紐約時報

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