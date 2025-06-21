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以色列與伊朗衝突惡化 普亭否認試圖扮演調解人

中央社聖彼得堡20日綜合外電報導
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俄羅斯總統普亭20日表示，他並未尋求成為伊朗與以色列之間的調解人，只是就以伊兩國可以怎樣解決持續惡化的危機，提出了一些想法。(路透)
俄羅斯總統普亭20日表示，他並未尋求成為伊朗與以色列之間的調解人，只是就以伊兩國可以怎樣解決持續惡化的危機，提出了一些想法。(路透)

俄羅斯總統普亭20日表示，他並未尋求成為伊朗以色列之間的調解人，只是就以伊兩國可以怎樣解決持續惡化的危機，提出了一些想法。

法新社報導，以色列過去一周對伊朗發動空襲，並遭對方使用飛彈及無人機報復後，俄國總統府克里姆林宮（Kremlin）近日試圖定位自身為潛在的和平使者。

但西方領導人反對讓普亭（Vladimir Putin）涉入，莫斯科當局本周稍早也說，以色列對俄方提議沒太大興趣。

普亭昨天於俄國聖彼得堡（Saint Petersburg）一場經濟論壇指出：「我們絕對沒有嘗試扮演調解人，我們僅不過是提出想法。假如這些想法對雙方都有吸引力，我們只會感到高興而已。」

雖然莫斯科當局譴責以色列發動空襲，但尚未軍援盟邦伊朗，並試圖淡化俄羅斯在俄伊全面戰略夥伴協議之中該承擔的義務，而這份協議幾個月前才剛簽署。

以色列最近還揚言要狙殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），普亭今天被多次要求評論此事，他回答：「我真心希望你提到的事情只是說說而已。」

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