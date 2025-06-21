我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

美駐以色列使館撤出79名員工、眷屬 美公民急尋離境管道

以色列無人機襲擊伊朗F-14戰機 最新衛星照曝光毀損情況

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為2002年3月2日，技術員在一架美軍F-14旁移動炸彈。（路透）
圖為2002年3月2日，技術員在一架美軍F-14旁移動炸彈。（路透）

「商業內幕」21日引用最新衛星影像報導，伊朗兩架美製F-14戰鬥機本周稍早遭以色列無人機襲擊後，其中一架似乎已完全損毀。

該影像由美國商業衛星影像公司Maxar Technologies拍攝，並經「商業內幕」取得，可見2架F-14戰機停放在德黑蘭梅赫拉巴德國際機場（Mehrabad International Airport）的一處設施內，其中一架F-14疑似在機首附近遭擊中，但具體受損程度仍不明，緊鄰的另一架則已化為焦黑的殘骸。

以軍發言人德弗林（Effie Defrin）准將16日表示，以軍無人機擊中2架伊朗F-14戰鬥機，「象徵敵方又一次損失戰略性武器」。以軍公布影像顯示，2架戰機均遭直接命中。

F-14「雄貓式」戰機由現今的諾斯洛普格魯曼公司製造，是一款多用途艦載戰鬥機，1970年代開始在美國海軍服役，之後數十年間參與多場海外作戰，直到2006年全面退役。

不過，F-14仍是一款知名戰機，部分原因在於這款戰機在國際巨星湯姆・克魯斯主演的「捍衛戰士」系列電影中大放異彩。YouTube槍械頻道「Mrgunsngear」就在「X」上表示，「獨行俠與冰人不開心…」

1979年伊朗伊斯蘭革命導致兩國關係破裂之前，美國曾向伊朗出售近80架F-14戰機。儘管華府其後中止支援並切斷備件供應，加上維修與後勤挑戰日益嚴峻，伊朗的F-14庫存逐漸減少，但至今仍保有與操作F-14戰機，也是全球唯一仍在使用該型戰機的國家。

然而，國際制裁和軍事禁運阻礙伊朗推動戰機現代化，其F-14戰機與多數空中戰力一樣顯得相對老舊，空中戰力受限也迫使伊朗轉向，發展龐大的彈道飛彈和攻擊無人機。

伊朗 無人機 德國

上一則

以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

下一則

蓋20年砸12億… 大埃及博物館再延開幕 原因曝光

延伸閱讀

川普：現要以色列停手很難 歐洲幫不上忙

川普：現要以色列停手很難 歐洲幫不上忙
以色列外長：已將伊朗核彈計畫推遲至少2到3年

以色列外長：已將伊朗核彈計畫推遲至少2到3年
無關核武？埃及學者：以色列襲擊伊朗目標在占領巴勒斯坦

無關核武？埃及學者：以色列襲擊伊朗目標在占領巴勒斯坦
中國駐大阪領事批以色列「如納粹屠殺」 以大使：嚴重侮辱

中國駐大阪領事批以色列「如納粹屠殺」 以大使：嚴重侮辱

熱門新聞

卡普爾檔案照。（路透）

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

2025-06-13 19:12
以色列士兵在以色列克瑞沙洛外的一處地區駕駛裝甲運兵車。(路透資料照)

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

2025-06-15 07:20
美國空軍士兵在密蘇里州懷特曼空軍基地查看一枚GBU-57巨型鑽地炸彈，攝於2023年5月。資料照片。(美聯社)

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

2025-06-18 21:41
以色列中部15日遭伊朗空襲引發火災。(路透)

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

2025-06-15 09:20
In-N-Out薯條常被批評「乾、沒味道」，卻靠最簡單的做法奪冠。（路透）

快看世界／這家薯條竟然打敗了麥當勞

2025-06-18 15:25
日本佳子公主9日搭乘巴西國內線班機，熟睡畫面遭偷拍上傳社群，引發日本網友不滿。圖為佳子公主出訪。（歐新社）

日「最美公主」訪巴西遭偷拍 機上瞌睡畫面曝 日人氣炸

2025-06-14 22:52

超人氣

更多 >
豪華喜宴過時了？貝佐斯下周傳砸數百萬辦「超級婚禮」

豪華喜宴過時了？貝佐斯下周傳砸數百萬辦「超級婚禮」
強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些
「有口飯吃就行」 好心雇走線客 華資餐廳反遭索討80萬

「有口飯吃就行」 好心雇走線客 華資餐廳反遭索討80萬
身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤
12種「傷身食物」過了45歲別再碰

12種「傷身食物」過了45歲別再碰