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以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

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以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

編譯周辰陽／即時報導
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以色列國防軍參謀長扎米爾中將，3月5日攝於耶路撒冷舊城西牆。資料照片。(美聯社)
以色列國防軍參謀長扎米爾中將，3月5日攝於耶路撒冷舊城西牆。資料照片。(美聯社)

以色列國防軍參謀長扎米爾（Eyal Zamir）中將20日表示，以色列人民必須為對抗伊朗的「長期戰役」做好準備，目的是「消除此等規模的威脅」，並暗示這場軍事行動不太可能迅速結束。

以色列時報報導，扎米爾在一段視訊聲明中表示，伊朗多年來一直致力於「打造一項明確計畫，意圖摧毀以色列」，而在過去數月內，「該計畫已達到無法回頭的地步，相關能力已具備作戰水準。」

札米爾指出，以色列對伊朗發動首次攻擊時就已知悉，「伊朗擁有約2500枚地對地飛彈，且具備高速生產能力，預估在約2年內將增至約8000枚。」他表示，伊朗的彈道飛彈計畫、核子發展以及扶植區域恐怖主義代理人，「迫使我們發動攻擊並實施先發制人的打擊。」

扎米爾表示，以軍「為此次行動籌備多年」，並在「作戰與戰略條件匯聚之際」發動。他說：「如果我們拖延，可能就會錯失這些條件，未來在明顯的劣勢下發起行動。」並指出：「我們正為各種可能的情勢發展做好準備，並已展開歷史上最複雜的戰役。我們發起這場戰役，是為了消除此等規模的威脅。面對這樣的敵人，需要長期作戰的準備。」

另據報導，伊朗報復以色列攻擊，至今發射超過470枚彈道飛彈和約1000架無人機，造成24名以人死亡、數千人受傷。

華盛頓郵報此前報導，以色列攔截飛彈的庫存即將耗盡。有專家認為，在美國沒有介入下，以國庫存只能撐10至12天。美國媒體報導，以色列準備長期作戰，就得節省使用攔截飛彈。

以軍正式拒絕就具體彈藥事宜發表評論，但軍方官員透露，攻擊伊朗的行動已籌畫數月，準備工作也考慮到伊朗可能向以色列發射的彈道飛彈和無人機庫存，例如扎米爾稱伊朗擁有約2500枚地對地飛彈，以軍已提前做好準備。

此外，以軍實際使用的攔截飛彈數量低於預期。以軍原先估計伊朗會在最初反擊中發射數百枚彈道飛彈，但實際發射僅約100枚。

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