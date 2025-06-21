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美駐以色列使館撤出79名員工、眷屬 美公民急尋離境管道

編譯潘勛／即時報導
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以色列特拉維夫(Tel Aviv)附近受到多枚飛彈攻擊。(新華社)
以色列特拉維夫(Tel Aviv)附近受到多枚飛彈攻擊。(新華社)

因為以色列伊朗衝突加劇，美國已撤走79名大使館館員及其家人，愈來愈多美國公民私底下在搜尋如何離開以色列、伊朗的資訊。

美聯社20日報導，國務院內部備忘錄表示，本次撤離為本周第二度，載人的軍機由特拉維夫(Tel Aviv)起飛，前往保加利亞索菲亞(Sofia)市，全體或是部分乘客安排搭聯絡包機飛回華府。

那份內部文件提到，光是在20日當天就有6400多名美國公民填寫線上表格，詢問美國政府是否、何時會組織撤僑班機。另有3265人撥打緊急求救電話，其中有些人已填線上表格。

內部文件估計，假如需要協助撤僑，每天提供的班機或船隻要撤走300到500人；美駐以色列大使哈克比(Mike Huckabee)表示他正在考慮。

據估算在以色列的美國人約70萬，其中很多人有雙籍國籍，話雖如此，無論何時其確切人數並不清楚，原因在美國公民沒必要通知大使館他們到了哪裡，還有何時可能離開。

備忘錄傳開之前，國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)20日表示，已有2萬5000多人接觸，想取得離開以色列、西岸及伊朗的資訊。布魯斯表示，那些人尋求「資訊及協助」，也在找離開的指南，但並未分析要求從何地傳來，也不評論大使館的撤僑。

備忘錄指出，自以、伊衝突爆發以來，至少84名在伊朗美國公民或綠卡持有人已穿越邊界，進入其鄰國亞塞拜然，另有774人20日獲准進入該國。

此外有將近200名美國公民、綠卡持有人正在等候許可，從伊朗由陸路進入另個鄰國土庫曼。

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