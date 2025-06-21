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華爾街日報：給伊朗2周緩衝 是川普的豪賭

以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

反擊以色列？放棄核武？哈米尼面臨掌權30年最大危機

編譯潘勛／綜合報導
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伊朗最高領袖哈米尼掌權30年，如今面臨人生最大挑戰。（路透）
伊朗最高領袖哈米尼掌權30年，如今面臨人生最大挑戰。（路透）

伊朗最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)掌權30多年來，對內多次鎮壓示威抗議，對外重新建立伊朗區域霸權，但如今面臨「世仇」以色列戰機如入無人之境地轟炸，鏟除伊朗軍方高層及核子計畫，86歲的哈米尼面臨人生最大危機，是要升高對以國的反擊，還是要尋求外交解套，不讓美國參與進來，但放棄自己念茲在茲的核武研發。

美聯社20日報導，哈米尼1989年初掌權，繼任伊斯蘭革命領袖，他必須克服國內對他威信的質疑；當時他只是低階教士，不像他前任何梅尼(Ruhollah Khomeini)般擁有宗教聲望，也沒有領袖魅力。

只是哈米尼統治時間比何梅尼長三倍，形塑伊朗伊斯蘭共和國的程度只怕更為激烈。

哈米尼鞏固伊朗由「穆拉」(什葉派教士)統治的政治體制，在國內強硬派眼中確保威信至高無上，僅低於真主；與此同時他打造出革命衛隊隊，主宰伊朗軍事及國內政治。

革命衛隊號稱伊朗最菁英部隊，控制彈道飛彈項目，而衛隊的國際分支聖城部隊(Quds Force)則組成「抵抗軸心」(Axis of Resistance)，由親伊朗的民兵代理部隊組成，由葉門延伸到黎巴嫩，讓伊朗在全中東取得可觀影響力。哈米尼允許革命衛隊自由經商，建立生意網，而支配伊朗經濟，衛隊則回報以效忠，震懾內外。2015年，伊朗抵抗軸心力量來到巔峰，踏到以色列的家門口。

但2023年10月7日，伊朗資助的巴勒斯坦哈瑪斯(Hamas)攻擊以色列南部，引發以國大力報復加薩走廊。以國政策轉向，由多年來只想防禦、削弱伊朗盟友，變成把他們全部碾碎。哈瑪斯即便還沒被鏟除也已打殘，還付出加薩勢力大減的代價。去年以色列轟炸黎巴嫩數周，順帶引爆真主黨(Hezbollah)的傳呼器與對講機，如法炮製、打殘該民兵組織。

對真主黨更沈重的打擊是敘利亞前總統阿薩德的倒台，遜尼派民兵進駐首度大馬士革，成立的新政府目前仇視伊朗、真主黨。

伊朗的抵抗軸心目前勢力之弱前所未有。

伊朗 以色列 真主黨

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