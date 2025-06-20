無關核武？埃及學者：以色列襲擊伊朗目標在占領巴勒斯坦

埃及政治評論專家法魯克（Hossam Farouk）表示，以色列對伊朗的襲擊是以削弱地區最強敵為目的，最終實現完全占領巴勒斯坦的野心。(中央社)

以色列 與伊朗 開戰，中東局勢惡化。埃及 政治專家接受中央社採訪時表示，以色列對伊朗的襲擊並非出於對伊朗擁有核武器的擔憂，而是以削弱地區最強敵為目的，最終實現完全占領巴勒斯坦的野心。

法魯克（Hossam Farouk）是埃及「10月6日大學」（October 6 University）政治學教授以及埃及「共和報」（Al-Gomhuria）政治評論員。法魯克20日接受中央社採訪時開門見山直言：「以色列攻打伊朗是為了實現尼坦雅胡（以色列總理，Benjamin Netanyahu）常反覆強調的『我們正在改變中東』的說法。」

法魯克也感嘆說，中東爆發這場新戰爭後，令他感到震驚的不是以色列的襲擊行為，也不是以色列面對伊朗回擊時的防衛弱勢，而是西方世界與西方媒體在因應這場戰爭時的虛偽態度。

七大工業國集團（G7）領袖在17日發表對於中東危機的聯合聲明，表示以色列有自衛的權利。聲明並強調「保護平民的重要性」，尤其以伊持續升級的互攻已造成雙方平民喪生。

法魯克指出，美國總統川普公開支持並讚揚以色列襲擊伊朗，還在襲擊前向以色列提供先進飛彈；至於英國，表面上雖保持平靜，實際上卻向中東調動兵力，以向以色列提供軍事支援；發起侵略行為的以色列則將造成人員死傷的襲擊描述為「預防性」行為。

他說，無論是西方國家從外交層面上，或是西方媒體本身都接受並宣揚這種說法；儘管國際法並不認可將這種先發制人的襲擊當成是侵略他國的藉口。

法魯克說：「真是偽君子，以謊言來美化自己。」

他進一步表示，西方媒體淡化了伊朗飛彈可破解以色列防禦系統的這個事實。伊朗已對以色列造成巨大實質損失和人員傷亡，並使以色列防禦工事的可信度崩潰。

法魯克補充說明，以色列的「鐵穹」防禦系統只能有效應對相對簡單的飛彈威脅，這類飛彈缺乏引導系統，而且只依循可預測的路徑。然而，鐵穹並無針對彈道飛彈、機動巡航飛彈或高超音速飛彈的防禦設計。

鐵穹主要用於攔截70公里射程內的火箭和砲彈，自2011年服役使用後，被視為是以色列的軍事技術成就，能夠壓制從加薩發射的火箭彈。

法魯克表示，此次鐵穹系統的部分失敗，已證明以色列防禦系統明顯受到影響。

他指責說，西方媒體如同設置了意識形態過濾器般地隱藏失敗的事實，並試圖證實西方永遠不會錯。

法魯克強調，以色列襲擊伊朗的真正原因是，利用全世界對以伊戰爭的關注，趁機在加薩和約旦河西岸大力展開大規模軍事行動，擴大在被占領區的影響力，並藉國際媒體轉移焦點時，對巴勒斯坦人實施種族清洗政策。