美伊兩周達協議？伊朗外長：上回談判前遭以空襲 不確定能信任美國

伊朗外交部長阿拉奇20日出席在瑞士日內瓦舉行的聯合國人權理事會特別會議。(路透)

伊朗 外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）20日在瑞士日內瓦與歐洲高級外交官舉行會談後，接受NBC新聞獨家採訪時表示，以色列 就在美伊雙方預定談判的前幾天發動空襲，令他的國家不確定是否能在外交談判時信任美國。

美國總統川普 19日透過白宮發言人李維特表示，預計將在未來兩周內決定是否對伊朗採取直接行動。當記者問及，美伊雙方是否可能在川普所設定的2周期限內達成協議時，阿拉奇表示，這取決於川普政府是否「展現出追求談判解決方案的決心。」但他也暗示，華府或許並非真正有意推動外交，只是將談判當作以色列空襲的「掩護」。

作為美國堅定盟友的以色列12日，即美伊第六核子輪談判原定舉行的2天前發動空襲。儘管美國政府表示並未參與相關行動，阿拉奇仍表示，他們可能早有此計畫，只是用談判來掩飾，「我們不知道還能怎麼信任他們，他們的所作所為，實際上是對外交的背叛。」

阿拉奇表示，伊朗政府已準備好展開談判，但以色列必須先停止對伊朗的空襲。他說：「只要侵略行為持續，我們就不準備再與他們談判。」

阿拉奇強調，伊朗不會依照川普的要求放棄鈾濃縮，這一點他已明確告訴美國特使威科夫。他說：「我多次告訴他，零濃縮是不可能的。」阿拉奇指出，每個國家都有權為和平目的進行鈾濃縮，「這是我們本國科學家的成就，關乎民族自豪感和尊嚴」。

阿拉奇表示，轟炸核子設施無法摧毀伊朗在核子計畫中累積的技術「知識」。他還表示，如果川普決定讓美國打擊伊朗，伊朗政府將保留報復的權利，就如同對以色列所做的一樣。針對以色列威脅要攻擊伊朗最高領袖哈米尼，阿拉奇強調，這將是「將是他們所能犯下的最大罪行」，但也表示「他們做不到」。

當記者問及，是否將川普日前暗示美國可以暗殺哈米尼的言論視為威脅時，阿拉奇表示：「我認為這更像是一種侮辱，我對這位所謂超級大國的總統竟能如此發言感到震驚。，我們一直以來都對川普總統保持尊重。」他並補充：「絕對無法接受他談論我們受人尊敬領導人的方式」。

阿拉奇還說，要重啟談判，華府只需要求以色列停止空襲伊朗。他說，如果美方真心想重返外交途徑，「只需要華府打一通電話給特拉維夫，就能停止一切。他們可以非常迅速停止這個行動，然後我們將再次考慮展開外交談判。」