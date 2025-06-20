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以伊戰爭升級 土國加強嚇阻 中東陷軍備競賽

編譯江昱蓁／即時報導
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持續的衝突凸顯包括飛彈與飛彈防禦系統在內的空優重要性。圖為伊朗對以色列發射飛彈，劃過天際。路透
持續的衝突凸顯包括飛彈與飛彈防禦系統在內的空優重要性。圖為伊朗對以色列發射飛彈，劃過天際。路透

據美聯社20日報導，隨著以色列與伊朗間的戰爭升級，土耳其總統厄多安表示將加強該國的嚇阻能力，使任何國家都不敢攻擊土國。厄多安本周還宣布加強該國中程與遠程飛彈的生產。

厄多安20日與德國總理梅爾茨通話，雙方就伊朗與以色列的戰爭展開討論。厄多安辦公室說，厄多安向梅爾茨表示伊朗核議題僅能透過談判加以解決。

盡管土國與以色列關係緊張，但分析師與官員並不認為這場衝突會立刻蔓延至北約成員國土耳其。不過，部分人士認為，厄多安此舉顯示以伊戰爭恐引發區域新一輪軍備競賽，那些未直接捲入衝突的國家正加強軍事努力，阻止未來爆發衝突。

以色列軍方不願就土國擬加強飛彈生產發表評論，但以國外長薩爾18日在社群媒體「X」的一則貼文回應厄多安對以國攻擊伊朗的批評，他指責厄多安心存「帝國主義野心」，並「在壓制本國公民與反對派的自由與權利上，已創下紀錄」。

伊斯坦堡貝伊科茲大學國際關係學教授卡西姆汗表示，土耳其正對其所說的世界秩序崩解做出回應。「土耳其政府正朝中東的遊戲規則靠攏：軍備競賽升級」。以國和美國在空戰中設立的高標準，讓土耳其與其他國家渴望彌補技術的落差。

厄多安在16日的內閣會議後表示，「由於近日事態發展，我們正擬定生產計畫，確保我們中程與遠程飛彈庫存量提升至維持嚇阻的水平」，還說「在不久的將來我們的防衛能力將非常強大，沒有人敢對我們採取強硬行動」。

他在幾天後的另一場演講中則強調土國在國防產業自主研發的進展，包括無人機、戰機、甲車、海軍艦艇，但他仍強調需繼續努力確保全面嚇阻。

「德國馬歇爾基金會」土耳其分析師恩盧希札契克利說，「盡管土國擁有一支規模龐大的軍隊，是北約第二大軍隊，但其空權與空防相對薄弱」。持續的衝突凸顯包括飛彈與飛彈防禦系統在內的空優重要性，促使「包括土國在內的區域國家加強空權」。

厄多安 土耳其 伊朗

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