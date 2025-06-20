擔心變「另一個利比亞」？川普推遲對伊朗動武 兩個考量曝光

美國總統川普透過白宮發言人表示，將在兩周內決定要不要對伊朗發動攻擊。 （歐新社）

美國總統川普 19日宣布，將在2周內決定是否實質介入以色列 與伊朗 的衝突。政府內部人士向紐約郵報獨家披露，川普對是否轟炸伊朗態度謹慎，部分是因為他擔心，一旦伊朗最高領袖哈米尼遭推翻，情勢會演變成「另一個利比亞」。

3位知情人士透露，川普近日特別提到利比亞。美國2011年加入北約的轟炸行動，推翻前強人格達費後，結果這個石油資源豐富的北非國家陷入長達十年的無政府狀態。

一位知情人士表示，川普「不希望局勢演變成利比亞」。另一位消息人士聲稱，在以色列開始空襲伊朗前，曾親耳聽到川普私下表示，他擔心伊朗會步上利比亞後塵。其他消息人士則是在以伊衝突爆發後，經由聽過川普這番話的人轉述得知。一位消息人士透露，川普還提到阿富汗和伊拉克。

第5位消息人士雖未直接聽聞川普提及利比亞，但有人向他簡要說明川普的考量。這位人士指出，川普似乎最傾向於下令有限空襲，動用以軍戰機無法搭載帶的「碉堡剋星炸彈」，摧毀伊朗的福爾多和納坦茲核子設施。

該人士指出：「利比亞是一場更為持久的轟炸行動，最終導致政權更迭。如果（伊朗）政權垮台，那也不是川普的責任，因為那並非他下令針對性打擊的目標。」

該人士還提到第二項隱憂：「我們可能面對比哈米尼更糟的人」。

這位消息人士強調：「就川普總統而言，他不會干涉誰來統治伊朗，這點對他的基本盤來說非常有說服力。」

另一位接近白宮的消息人士指出，即使美國真的成功對核子設施投下碉堡剋星炸彈，「仍然得面對伊朗的反應」，包括對核污染的憂慮，或者伊朗透過恐攻報復。該人士表示，「他寧願達成協議」。

曾親耳聽見川普將伊朗與利比亞相提並論的消息人士表示：「川普談論利比亞有兩個原因，第一是我們對格達費動手後造成的混亂，第二是這場干預使得與北韓、伊朗等國的協商變得更加困難。」