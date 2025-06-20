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伊朗「抵抗軸心」先顧自身利益 以伊戰事只作壁上觀

編譯陳韻涵／綜合報導
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以色列攻擊伊朗之後，卻未見伊朗的盟友真主黨、青年運動、哈瑪斯等「抵抗軸心」出面相助，以求自保。圖為青年運動支持者在各領袖畫像下休息。（歐新社）
以色列攻擊伊朗之後，卻未見伊朗的盟友真主黨、青年運動、哈瑪斯等「抵抗軸心」出面相助，以求自保。圖為青年運動支持者在各領袖畫像下休息。（歐新社）

伊朗數十年來在中東組建致力對抗美國與以色列的盟軍網路，擴張地區影響力並保護其政權。但在以色列與伊朗戰事升溫之際，伊朗的「抵抗軸心」(axis of resistance)盟友卻低調缺席，反而優先考量生存與自身利益。

華爾街日報報導，黎巴嫩軍事組織真主黨(Hezbollah)曾被視為伊朗「抵抗軸心」中最強大的力量，但以色列出擊以來，真主黨並未發射飛彈。

過去一年來，以色列重創真主黨的軍事實力和領導階層；阿拉伯外交官表示，真主黨不願捲入另一場戰爭，而是希望聚焦重建其能力和財政。

另有跡象表明，真主黨當年對戰以色列時缺乏盟軍支援而心存芥蒂。以色列此次出擊前夕，真主黨領袖卡西姆(Naim Qassem)曾以黎巴嫩政治人物的身分接受電視台訪問，但他的辦公室裡未懸掛伊朗國旗，也沒有伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)的肖像，凸顯他微妙的疏離伊朗。

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)與以色列自前年10月開戰以來，領袖遭擊斃，加薩走廊被破壞，聲勢不再。

在伊拉克，伊朗支持的什葉派(Shiite)民兵組織未如過去般攻擊美軍基地；葉門叛軍與伊斯蘭激進團體「青年運動」(Houthi)15日朝以色列發射數枚飛彈，之後便保持沉默。

戰爭殘酷讓伊朗的盟友對以色列懷抱戒心，加上以色列此次先發制人攻擊伊朗，凸顯其情資掌握與滲透敵國的能力高超，讓伊朗的盟友震驚。

劍橋大學格頓學院(University of Cambridge's Girton College)院長、中東研究專家伊麗莎白‧肯道爾(Elisabeth Kendall)說：「我認為，青年運動看到伊朗的情況肯定嚇到；他們可能會想，我們現在應該保持低調，若四處行動，會暴露行蹤和位置。」

伊朗的部分盟友如今只顧自身利益，認為戰事擴大會損害其利益，尤其是伊拉克民兵正靠石油發財致富。

英國智庫皇家國際事務學院(Chatham House，漆咸樓)資深研究員曼蘇爾(Renad Mansour)表示，「對抵抗軸心盟友而言，現在僅關乎生存，他們都了解這類軍事行動的威力。」

但外交官和分析師表示，若美國加入以色列的攻擊行列，伊朗盟友可能改弦易轍；美國可能再次挑起中東戰火，肯定會激起反美情緒，並讓整個穆斯林世界採取聲援伊朗的暴力行動。

伊朗 以色列 真主黨

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