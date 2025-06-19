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以伊衝突代價？內唐亞胡稱「兒子婚禮被迫延期」 輿論炸鍋

編譯周辰陽／即時報導
以色列總理內唐亞胡19日在貝爾謝巴視察遭伊朗飛彈擊中後的醫院大樓。(歐新社)
以色列總理內唐亞胡19日在貝爾謝巴視察遭伊朗飛彈擊中後的醫院大樓。(歐新社)

以色列總理內唐亞胡19日前往南部城市貝爾謝巴（Beersheba），視察一棟遭飛彈擊中的醫院大樓並發表談話，引用二戰倫敦大轟炸（The Blitz）激發的精神，提到自己家庭在戰爭期間所承受的犧牲：次子婚禮已二度延期，隨即在希伯來語網路上引發一片譏諷。

衛報報導，內唐亞胡為了強調他的家人與普通以色列民眾共同承擔的苦難，採用英國戰時首相邱吉爾式的語調。他說：「這真的讓我想起了倫敦大轟炸期間的英國人民，我們正經歷一場轟炸。有人喪生，家庭因摯親離世而悲痛，我對此深表同情。」

他接著說道：「我們每個人都在承受個人的代價，我的家人也不例外。這是我兒子阿夫納（Avner）第二次因飛彈威脅取消婚禮，對他的未婚妻來說也是一種犧牲。我必須說，我親愛的妻子是一位英雄，她同樣承受著個人代價」。

阿夫納的婚禮原訂2024年11月舉行，但因安全因素而延期。儘管面臨反對派抗議的威脅，婚禮仍計劃於16日舉行。有消息指出，內唐亞胡原本打算請幾天假參加婚禮，可能因此讓伊朗領導階層放鬆警戒，導致12日遭到突襲時措手不及。

內唐亞胡的發言在以色列國內引發強烈反彈，安格雷斯特（Anat Angrest）的兒子自2023年10月哈馬斯跨境襲擊以來一直遭扣為人質，她在「X」上發文寫到，這些苦難「也沒有放過我的家人，我的兒子已經在加薩那地獄般的地窖裡待了622天，他還在等你，總理，去拯救他……」

以色列國會（Knesset）在野黨議員卡里夫（Gilad Kariv）則痛批內唐亞胡是「毫無底線的自戀狂」。他表示，「我認識很多家庭，他們並未被迫推遲婚禮，但如今再也無法舉行原本應該發生的婚禮」。

此外，內唐亞胡的妻子莎拉在以色列素以奢華品味聞名，卡里夫也對內唐亞胡將她稱為英雄的說法表達強烈不屑。他認為，真正的英雄是離家值夜班的醫生，以及透過Zoom和電話讓孩子們維持聯繫的教師。

以色列記者蒂邦（Amir Tibon）指出，那些在戰鬥中失去子女的公眾人物從不會刻意提起這件事，「但內唐亞胡的行為一點也不令人意外，即使在最需要以身作則的時刻，他關心的仍然只有自己。」

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