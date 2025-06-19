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以色列指伊朗射飛彈 內裝「惡劣武器」攻擊平民

中央社綜合外電報導
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為了應對伊朗飛彈襲擊警報，以色列民眾將橋下改為避難所。圖為一名兒童站在橋下的隧道內。(路透)
為了應對伊朗飛彈襲擊警報，以色列民眾將橋下改為避難所。圖為一名兒童站在橋下的隧道內。(路透)

以色列軍方今天指出，伊朗向以色列發射至少一枚飛彈，飛彈炸裂後散射小型炸彈，目的在增加平民傷亡。這是以伊戰爭開打7天以來首度報導使用集束彈藥攻擊。

路透社報導，以色列軍方官員未提供進一步細節。

以色列新聞引述以軍報導，伊朗這枚飛彈彈頭在7公里左右高空炸裂，釋放約20枚小型炸彈擊中以色列中部半徑約8公里的領土。

「以色列時報」（Times of Israel）軍事記者費比安（Emanuel Fabian）表示，一枚小型炸彈擊中以色列中部阿佐爾鎮（Azor）一處民宅，造成一些損毀，但未傳出這枚炸彈導致人員傷亡的消息。

集束炸彈具爭議性，因為這種武器會任意散射子炸彈，其中一些炸彈可能不會爆炸，但在衝突結束很長一段時間內，仍可能造成人員傷亡。

以色列軍方發布圖表，公開警告未爆彈的危險性。

以軍發言人德弗林（Effie Defrin）在記者會上指出：「這個恐怖政權想要傷害平民百姓，甚至使用散布範圍廣泛的武器，以極大化破壞範圍。」

伊朗駐聯合國使節團和以色列駐華府大使館未立即回應置評請求。

美國武器管制協會（Arms Control Association）執行主任金波（Daryl Kimball）說：「這些是極其惡劣的武器，具有大面積破壞力，尤其在住宅區使用這種武器時，恐增加衝突過後未爆彈的數量。」

金波指出，伊朗飛彈可能不夠精準，但德黑蘭應知道集束彈藥「將打擊的目標是平民，而非軍事目標」。

伊朗和以色列均不願加入2008年國際上對生產、儲存、轉讓和使用集束炸彈的禁令，當時這項禁令由111個國家和12個實體簽署。

經廣泛辯論後，美國2023年向烏克蘭提供集束彈藥以對付占領區內的俄羅斯軍隊。烏克蘭指稱，俄軍也曾使用這種武器。這3國拒絕加入「集束彈藥公約」（Convention Against Cluster Munitions）。

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