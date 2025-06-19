以色列與伊朗50年前是盟友 現在卻大打消耗戰置對方於絕境

以色列特拉維夫附近一棟大樓19日遭到伊朗飛彈擊毀，安全部隊前往查看。（美聯社）

當前的以伊戰爭，正演變成一場消耗與意志的較量。在美方不直接介入的前提下，未來10至15天是關鍵。

「經濟學人」雜誌報導，從歷史背景看，伊朗 與以色列 曾在1979年伊朗伊斯蘭革命前維持盟友關係。兩國皆非阿拉伯國家，皆在敵意環伺的區域內建立自身國力，並在對伊拉克的飛彈攻擊中形塑出各自的軍事戰略。伊朗在1980年代的兩伊戰爭遭伊拉克飛彈轟炸，最終促使何梅尼簽署停火協議；而1991年波斯灣戰爭期間，伊拉克強人海珊也對以色列發射飛毛腿飛彈。

這段歷史遺緒塑造了雙方的戰備模式。伊朗建立起由利比亞與北韓協助啟動的龐大飛彈產業，一年可生產上千枚飛彈，並將濃縮鈾設施深埋地底。以色列則投注重金建立「鐵穹」等飛彈防禦系統，引進具遠程打擊能力的美製戰機，並要求新建住宅必須設有強化防空設施。

如今，雙方武器庫全面啟動。戰爭初始48小時內，伊朗發射約300枚飛彈與150架無人機 攻擊以色列，多數遭美以聯軍攔截，但仍有數發命中特拉維夫及海法煉油廠，造成至少14死。雖實際毀損低於預期，經濟代價卻十分龐大：自2023年10月反擊哈瑪斯以來，以色列四處征戰軍費總支出已達850億美元，這還沒把伊朗算進去，對伊朗作戰每日3億美元。

伊朗方面，據以軍估算，開戰時擁有約2000枚可打到以色列的飛彈，雖部分被摧毀或發射，但仍能維持夜間打擊。戰況若擴大，伊朗仍可能對以色列造成重大傷亡或打擊關鍵設施。然而，伊朗本身面臨更高程度的設施損耗與經濟壓力，黎巴嫩真主黨已被重創，國內也瀕臨不穩。以色列近期還轟炸兩座伊朗民用燃料廠，企圖進一步削弱其經濟命脈。

儘管如此，外界普遍認為以色列想透過軍事行動逼使伊朗政權垮台或讓步的希望並不現實。分析指出，最高領袖哈米尼視政權存續與核能力發展同等重要，如同「兩杯毒酒」，難以選擇。

以色列軍事情報局前局長亞德林指出：「伊朗無法擊敗以色列；以色列恐怕也無力徹底摧毀伊朗核計畫。」美國是否出手仍未明朗，川普6月15日表示美方「目前未介入，但可能會參與」。若無美軍支援，以色列恐需尋求軍事之外的外交出路，可這始終是總理內唐亞胡的短板。