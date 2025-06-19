以駐美大使：3天達成俄3年都做不到的事 誓阻伊朗造核武與彈道飛彈

以色列駐美大使萊特，攝於5月22日。（美聯社）

以色列 駐美大使萊特（Yechiel Leiter）19日拿以伊衝突與俄烏戰爭比較，強調以色列在打擊伊朗 方面取得的成就。他在另外接受CNN訪問時表示，以色列不僅必須根除伊朗製造核武的能力，還必須消除德黑蘭當局生產彈道飛彈的能力。

以色列時報轉述，萊特說：「我們三天內就在伊朗的天空取得空中優勢，這是俄羅斯三年來在烏克蘭 都未能達成的成就，我們卻在三天內就做到了。」他並指出，伊朗在國土面積和人口上都遠大於以色列，而俄羅斯的規模也遠大於烏克蘭。

萊特還對以色列在以伊戰爭中有效使用美製戰機表示讚賞，他說：「以色列空軍正在證明，以色列飛官搭配美國F-35戰機是一個勝利組合。」

萊特另外接受CNN記者採訪時表示，伊朗的飛彈從空中來襲，造成難以置信的破壞，「這種生產能力也必須被消除。」他並補充說：「他們不可以擁有能夠摧毀以色列的武器，他們每天都聲稱要這麼做，而且想要這麼做。」

當記者問及以色列是否有能力摧毀伊朗的福爾多核濃縮設施時，萊特表示：「這可能需要多次打擊，也可能需要其他手段，或者可能需要我們一次出其不意的行動」，但沒有透露更多細節。

記者也問到，若美國不介入，以色列將如何應對時，萊特表示：「我們還有一些祕密武器。」他說：「如果我們必須自行展開並推進此事，我們會知道該怎麼做，我們不會容許伊朗擁有核武。」