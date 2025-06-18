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遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

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遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

編譯周辰陽／即時報導
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美國空軍士兵在密蘇里州懷特曼空軍基地查看一枚GBU-57巨型鑽地炸彈，攝於2023年5月。資料照片。(美聯社)
美國空軍士兵在密蘇里州懷特曼空軍基地查看一枚GBU-57巨型鑽地炸彈，攝於2023年5月。資料照片。(美聯社)

美國總統川普的顧問透露，川普近日反覆思考一個關鍵問題：若美國加入以色列伊朗的戰爭，並投下大量碉堡剋星炸彈（bunker busters），是否真能摧毀伊朗戒備最森嚴的核子設施？川普對行動是否能成功仍抱持疑慮，這也是他向未決定是否推進發動攻擊的原因之一。

Axios 18日報導，美國官員表示，川普希望確保這類攻擊確實有其必要性，不會讓美國捲入一場曠日廢時的中東戰爭；最重要的是，必須真能達成摧毀伊朗核子計畫的目標。

一位美國官員表示：「我們會做好對伊朗動武的準備，但還不確定是否真有必要，我們希望是不必要。但我認為，總統只是還不確定我們是否真的必要介入。」

如果川普決定參戰，幾乎肯定會以摧毀位於德黑蘭南部山區的福爾多（Fordow）鈾濃縮設施為目標，這也是以色列的首要打擊對象，以方官員擔心，若福爾多設施戰爭中倖存，伊朗的核子計畫也將得以保全

不過，以軍缺乏從空中摧毀該設施所需的3萬磅（約1.7噸）碉堡剋星炸彈，以及能載運這些炸彈的B-2轟炸機。這兩項都是美國的獨有武器，且部署位置都在可飛抵伊朗的範圍內。

一位美國官員表示，川普曾特別詢問軍事顧問，GBU-57巨型鑽地彈（MOP）是否能摧毀福爾多設施。五角大廈告訴川普，他們對此有信心，但目前尚不清楚川普是否已完全信服。

美國現任及前任官員表指出，儘管MOP在研發階段經過多次測試，但從未實際用於戰場。另一位美國高級官員說：「碉堡剋星炸彈會起作用，這不是能力問題，我們具備這項能力，但我們有一個完整的（可能襲擊）計畫，這不是簡單投下一顆碉堡剋星炸彈就能宣布勝利。」

該官員表示：「我們的最終目標很簡單：讓伊朗沒有核武（no nuke）。對以色列人來說，情況可能不同。如果在合理範圍內，我們願意飛進去進行外科手術式打擊。也許，如果有必要的話」，而且川普認為這「合乎邏輯且有效。」

Axios同時報導，以色列總理內唐亞胡和駐美大使萊特（Yechiel Leiter）最近受訪時暗示，除了空襲之外，以軍還有其他選項，其中之一可能是高風險的特種部隊突襲動。雖然規模較小，但以色列特種部隊2024年9月曾在敘利亞執行類似任務。

一位美國官員透露，以方告訴川普政府，儘管他們的炸彈可能無法深入山體深處，但或許可以「用人力達成」。

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