美介入成關鍵 學者：川普恐傾向轟炸伊朗 收割功勞

美國總統川普。（路透）

中東情勢愈演愈烈，對於美國是否會介入伊朗 和以色列之間的衝突，美國總統川普 18日沒有給出肯定的答案，稱「我有可能會、我有可能不會」，稱伊朗希望談判，並指出，伊朗提議到白宮 談；對於美國是否會介入轟炸伊朗，有學者認為，川普現在可能傾向介入。

以色列日前發動「崛起之獅行動」（Rising Lion），針對伊朗可能發展出核子武器，率先向伊朗發動攻擊，鎖定打擊伊朗的核子設施和長程飛彈能力，伊朗也以火箭、飛彈和無人機回擊，引爆兩國衝突。

由於以色列現階段沒有能力打擊伊朗深藏於地下的「福爾多濃縮廠」，美國是否介入，動用B-2轟炸機投擲「碉堡剋星」炸彈打擊伊朗核心設施，成為左右衝突走向的關鍵。

面對媒體提問是否會轟炸伊朗的核子設施，川普18日拒絕回答這個問題；川普表示，「我有可能會、我有可能不會」，並表示，沒有人知道他會怎麼做。

川普稱伊朗正陷入麻煩當中，但伊朗有意願談；川普也抱怨說，伊朗怎麼不在死亡和破壞發生之前談；川普並向媒體表示，談判永遠不會太晚，但轉頭又說，伊朗想談的時間點太晚了（very late）。

川普也指出，伊朗曾向他聯繫，雙方未來有見面的機會，包括副總統范斯和特使威科夫（Steve Witkoff）代表美國與伊朗見面；川普也說，伊朗甚至提議他們到白宮來會面。

對此，Axios引述一名資深白宮官員指出，伊朗確實做出這項提議，但目前沒有任何規畫，並指出，如果會談成行，將是1979年伊朗伊斯蘭革命之後頭一回發生。

不過，伊朗駐紐約聯合國代表團隨即在社群網路X平台上否認，指沒有任何伊朗官員會在白宮門口卑躬屈膝，還表示，比川普的謊言更卑劣的，是川普怯懦地威脅要除掉伊朗最高領袖。

該發文並表示，伊朗不會在脅迫下進行談判，將以威脅回應任何威脅，以對等行動回敬任何行動。

華府卡內基國際和平基金會 （Carnegie Endowment for International Peace）18日邀請學者針對中東情勢做分析，認為美國很可能在本周內做出是否轟炸伊朗的決定。

智庫「國際危機組織」（ICG）伊朗計畫主任瓦艾斯（Ali Vaez）認為，依照川普的個性，他現在可能更傾向協助以色列轟炸伊朗，尤其川普可能認為以軍已經完成艱難的工作，讓川普現在可以進來完成任務、收割功勞。