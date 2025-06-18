我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

降低對美依賴 中車企推100%國產晶片車型 最快明年量產

以色列與伊朗到底誰勝誰負？CNN：關鍵在「這組數字」

說好的戰略夥伴？以猛轟伊朗、俄旁觀 專家曝現實考量

編譯梁采蘩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年1月，伊朗總統裴澤斯基安（右）訪問俄羅斯與總統普亭簽署全面戰略夥伴條約。紐時指出，如今伊朗遭以色列空襲猛轟，政權遭受嚴重威脅，而俄國除了打幾通電話與發表譴責聲明之外，幾乎毫無動作。（美聯社）
今年1月，伊朗總統裴澤斯基安（右）訪問俄羅斯與總統普亭簽署全面戰略夥伴條約。紐時指出，如今伊朗遭以色列空襲猛轟，政權遭受嚴重威脅，而俄國除了打幾通電話與發表譴責聲明之外，幾乎毫無動作。（美聯社）

俄羅斯入侵烏克蘭的第一年內，伊朗曾提供莫斯科急需的無人機，協助俄國打造本土無人機工廠。今年初。兩國還簽署全面戰略夥伴條約，象徵雙方關係更緊密，特別是在國防領域。但簽署僅五個月後，伊朗面臨來自以色列的重大軍事打擊，政權遭受嚴重威脅，而俄國除了打幾通電話與發表譴責聲明之外，幾乎毫無動作。

紐約時報報導，13日起，以色列展開大規模攻擊，伊朗多處核能設施與能源基礎建設遭破壞，多位高階軍事將領被殺，攻勢至今仍在擴大，卻不見莫斯科有任何實質援助德黑蘭的跡象。

「對俄國而言，若要援助伊朗，就必須衡量與以色列及美國發生衝突的可能性，所以要拯救伊朗，顯然不值得，」俄伊關係專家史瑪金（Nikita Smagin）表示，「對俄國來說，這就是現實」。

專家指出，這反映出莫斯科冷靜計算的現實政治考量：將俄烏戰爭擺優先，同時也需維持與其他中東國家的良好關係，這些國家在俄國抵抗西方經濟制裁時發揮關鍵作用。

普亭並不希望伊朗擁有核武，同時也希望持續改善與美國總統川普的關係。川普近來呼籲伊朗就核計畫達成協議，以結束目前的攻擊行動。另一方面，隨著衝突爆發，油價飆升，俄國也從中獲得實質利益。

專家指出，普亭不太可能直接介入這場衝突、也不太可能過度軍援德黑蘭。部分原因是俄國不願得罪阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯，這兩個日益重要的中東夥伴都不樂見伊朗勢力壯大。同時，俄軍仍深陷烏克蘭戰場，難以分身他顧。

因此，莫斯科轉而尋求在外交談判中保有影響力。以色列發動攻擊後，普亭已分別致電伊朗與以色列領袖，並向川普簡報通話內容。

克里姆林宮表示，普亭在與川普通話中，曾主動表示願協助調解伊朗談判。這麼做可能是想讓華府相信，即使俄國不願在美方要求下結束俄烏戰爭，雙邊關係正常化仍有其他合作空間與利益。

「普亭顯然有意重啟與美國的關係，並試圖在伊朗核議題等全球事務中，向華府展現自己是能對話的角色，但同時又不願在烏克蘭問題上，進行任何實質討論。」詹姆士・馬丁禁止核武擴散研究中心歐亞計畫主任諾特（Hanna Notte）表示。

諾特指出，普亭此舉可能會激怒伊朗，因為伊朗一向對莫斯科存有戒心，擔心克里姆林宮會為了與白宮達成協議而「犧牲德黑蘭的利益」。

俄國與伊朗長期維持緊密關係，去年甚至成為伊朗最大外資來源國。儘管俄方多年來持續對伊朗提供軍備，卻始終未提供德黑蘭最渴望的全套先進武器系統。

直到近年，普亭仍維持與以色列的友好關係，這也使他在向伊朗提供高階武器方面顯得顧慮重重。同時，他也深化與波斯灣國家的關係，這些國家普遍反對讓德黑蘭擁有更強大的軍事力量。

「這幾年來，伊朗一直向俄國要求軍備，」史瑪金（Nikita Smagin）說。「他們要求戰機，也要求防空系統，但俄羅斯幾乎什麼都沒給。」

如今，伊朗正陷入防衛困境。「整體而言，這無疑將削弱俄國在中東的地位，」史瑪金表示，「這是肯定的」。

伊朗 俄國 普亭

上一則

與川普不同調 馬克宏反對攻打伊朗 憂引發區域動盪

下一則

波音787雙引擎故障？外媒曝印航空難調查 緊急發電機墜毀前疑啟動

延伸閱讀

川普未與澤倫斯基會面就離開G7 烏克蘭有苦難言

川普未與澤倫斯基會面就離開G7 烏克蘭有苦難言
「不在乎她說什麼」川普認定伊朗有核武 打臉情報總監

「不在乎她說什麼」川普認定伊朗有核武 打臉情報總監
川普出席G7峰會：俄羅斯應重返G8 樂見中國加入G9

川普出席G7峰會：俄羅斯應重返G8 樂見中國加入G9
習近平72歲了 普亭發來賀電祝福他生日快樂

習近平72歲了 普亭發來賀電祝福他生日快樂

熱門新聞

印航空難唯一生還者拉梅什的座位是在緊靠逃生門的11A（紅圈所示）；圖為失事機型的座位分布圖。（取自SeatGuru）

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

2025-06-12 10:43
卡普爾檔案照。（路透）

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

2025-06-13 19:12
以色列士兵在以色列克瑞沙洛外的一處地區駕駛裝甲運兵車。(路透資料照)

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

2025-06-15 07:20
1架印度航空波音787夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。(美聯社)

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

2025-06-12 06:07
印度航空AI171班機失事。(路透)

印航241死空難唯一生還者影片曝光 為何這個座位救他一命

2025-06-12 20:03
以色列中部15日遭伊朗空襲引發火災。(路透)

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

2025-06-15 09:20

超人氣

更多 >
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病