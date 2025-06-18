與川普不同調 馬克宏反對攻打伊朗 憂引發區域動盪

法國總統馬克宏。（路透）

法國總統馬克宏 今天凸顯與川普 總統在伊朗 問題上的分歧，似乎反對針對德黑蘭採取更嚴厲的軍事行動，因為這可能造成政權更迭，並導致伊朗及區域陷入混亂。

馬克宏昨天向記者暗示，川普提前離開加拿大舉行的七大工業國集團（G7）峰會，是為了回華府處理以色列和伊朗之間的停火。

川普隨後在X平台上表示，他提前離開加拿大與停火無關，馬克宏的說法有誤。

今天上午，川普語調更趨好戰，除了要求伊朗「無條件投降」，還警告以伊空戰持續至第五天，美國的耐心已快消磨殆盡。

以色列表示，對伊朗發起軍事行動是為了阻止伊朗取得核武，但伊朗對此一再否認。

馬克宏表示：「我們不希望伊朗擁有核武，但最大的錯誤是透過軍事打擊來改變政權，因為那樣會造成混亂。我們的責任是盡快恢復談判，以重新確定核子和彈道飛彈問題的進程。」

馬克宏表示，伊朗核計畫必須再次由國際監督，其彈道飛彈庫也應削減，但他明確反對攻擊能源基礎設施和平民，以及可能導致政權更迭的軍事行動。

馬克宏說：「有人認為2003年在伊拉克的作為是好主意嗎？有人認為接下來10年在利比亞的所作所為是好主意嗎？沒有！」

「我也想到了我們在這個地區、伊拉克、黎巴嫩和其他地方的朋友，我們必須協助他們，減少確實會威脅他們安全的一切因素，他們最不需要的就是混亂。」