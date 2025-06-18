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以色列指控伊朗「加緊研發核彈」 美情報界存疑

編譯周辰陽／即時報導
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巴基斯坦什葉派穆斯林踩踏以色列和美國國旗，抗議以色列空襲伊朗。(歐新社)
巴基斯坦什葉派穆斯林踩踏以色列和美國國旗，抗議以色列空襲伊朗。(歐新社)

華爾街日報17日引述多名消息來源獨家披露，以色列上周對伊朗發動攻擊前，曾向美國提供其認為令人擔憂的情報，指出德黑蘭正重新進行可用於核武的研究，包括爆炸觸發系統。不過，聽取以方簡報的美國官員並不認為這些情資指向伊朗決定製造核彈

報導引述的消息來源包括一位資深情報官員、一位美國官員與兩名知情國會幕僚；以色列與美國對伊朗核子計畫的評估存在分歧，有助於解釋為何兩國近期在應對德黑蘭問題上未能達成共識。

據美方官員表示，以色列過去一個月內分享的情報，涵蓋伊朗在多項製造核武所需技術的研究方向。官員和幕僚表示，他們描述一種「多點起爆系統」；這是一種用於核彈、可同時引爆多個爆炸點的技術。

美國官員還指出，以方也提及伊朗正在研究產生連鎖反應所需的中子粒子，這是核分裂的關鍵環節。此外，還包括塑膠炸藥以及如何將裂變材料整合入爆炸裝置。

該資深情報官員和另一名美國官員表示，美國的回應是，這些情報僅表明伊朗仍在從事核武相關研究，包括重新審視2003年核武計畫停止前的工作。

雖然伊朗長期堅稱其核子計畫用於和平目的，但美國和以色列基本同意，伊朗近幾個月來已經更接近製造核彈的能力。美國公開表示，伊朗已進行部分科學與工程研究，使其更容易製造核子裝置，並估計伊朗可能在一到兩周內生產出足夠的武器級濃縮鈾，可以在幾個月內製造出某種粗糙的核武。

儘管如此，美國情報機構普遍認為，伊朗尚未決定推進製造核彈，國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）3月赴國會公開作證時也重申這項評估，但川普總統17日在空軍一號上受訪時被問及此事，回答道：「我不在乎她說了什麼，我認為他們非常接近擁有核彈。」

其他一些政府官員也認同川普的看法，一位資深政府官員說：「我們認為伊朗已經非常接近擁有核武，他們擁有組裝核武所需的所有零件。」加巴德17日告訴CNN，她和川普在伊朗核子活動問題上「想法一致」。

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