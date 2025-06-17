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川普頻放狠話 專家警告：別反逼得伊朗先動手

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川普頻放狠話 專家警告：別反逼得伊朗先動手

編譯季晶晶／綜合外電
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川普提前離開G7峰會返美。(路透)
川普提前離開G7峰會返美。(路透)

中東局勢現在就像火藥桶，美國總統川普積極考慮是否加入以色列伊朗的軍事行動。專家警告，就算川普只是嘴上說說，但搖擺態度也會讓情況變得更危險。

美方原本堅稱以色列單方面採取軍事行動，但川普周二從G7峰會提前返美後，身邊的人透露他認真考慮參戰。德國總理梅爾茲證實，美方參與以色列軍事打擊的可能性已拿出來討論，很可能近期作出相關決定。

川普在社群媒體上放狠話，說伊朗最高領袖哈米尼「很容易除掉」，又說現在還不會動手，隨後敦促「無條件投降！」。

巴隆周刊引述分析人士報導，這種未表態、也不給明確的行動承諾，卻不斷升高言詞的策略，使局勢陷入不穩定狀態。

卡內基國際和平基金會核戰略專家Ankit Panda指出，如果伊朗認定美國真的會出手，可能選擇先發制人。畢竟美國是唯一有能力摧毀伊朗地下核設施的國家。

川普和他的盟友經常引用前美國總統尼克森當年的瘋子（madman）理論，主張讓對手擔心你什麼都做得出來。但約翰霍普金斯大學伊朗學者Vali Nasr指出，伊朗領導階層正面臨巨大壓力，這種恐懼可能適得其反。

他說，「伊朗唯一的籌碼是迫使川普面對戰爭，否則川普就只會期待伊朗投降」，伊朗可能反嗆「我們比你更瘋。我們不惜賭上全面開戰，你準備好派遣大軍陷在中東了嗎？」Nasr說，伊朗有9,000萬人口，這次會比當年的伊拉克戰爭更具挑戰性。

目前金融市場還在觀望，對伊朗衝突的反應與過往地緣政治危機相似：初期警訊引發避險情緒，等到確認實體經濟未受衝擊後，便逐漸平復。但要是伊朗真的開始攻擊美軍或封鎖石油運輸水道，情況會不一樣。

最麻煩的是，如果伊朗認定真正做主的是以色列，跟川普達成協議也沒用，無法保障政權，那麼反而會被逼得挺而走險，降低停火的可能性。

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