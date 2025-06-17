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伊朗官宣發射「法塔」極音速飛彈：突破以色列「神話般」防空系統

編譯周辰陽／即時報導
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伊朗2023年6月公開射程1400公里的新型極音速彈道飛彈「法塔」。(路透)
伊朗2023年6月公開射程1400公里的新型極音速彈道飛彈「法塔」。(路透)

伊朗官方媒體PressTV 18日報導，伊朗革命衛隊（IRGC）宣布，在凌晨展開的「真誠承諾行動3」（Operation True Promise III）第11階段中，動用了先進的「法塔」（Fattah）極音速飛彈；「真誠承諾行動3」為伊朗15日晚間對以色列發起反擊的作戰。

革命衛隊宣稱，該枚飛彈成功突破了「被大肆宣傳」的以色列防空系統，並向以色列政權及其西方支持者傳達了強烈訊息，還將此次行動的最新階段描述為「轉折點」，指出第一代「法塔」飛彈的部署，象徵著以色列「神話般」飛彈防禦系統「終結的開始」。

革命衛隊指出：「威力強大且高機動性的『法塔』飛彈，今晚多次震撼了懦弱的猶太復國主義者庇護所，向仍沉溺於妄想與錯誤假設的特拉維夫好戰盟友，傳遞了伊朗實力的明確訊號。」

聲明強調，這波飛彈攻勢證明伊朗現在完全掌控以色列空域，而面對伊朗的精確打擊，以色列人在伊朗精確打擊面前仍毫無還手之力。

PressTV同時指出，儘管以色列媒體實施嚴格媒體審查，但社群媒體上流傳的影片顯示，伊朗先進飛彈的密集攻勢突破以色列三層飛彈攔截系統，照亮了特拉維夫和海法的夜空。

根據伊朗方面的說法，「法塔」（意為「開啟者」）是一款精確導引的兩級固體燃料飛彈，射程為1400公里，終端速度可達13至15馬赫，於2023年6月亮相。軍事專家指出，該飛彈具備極高速度與可移動噴管，可在地球大氣層內外進行全方向機動，使其難以被現有反飛彈系統攔截。

在伊朗之前，只有俄羅斯、中國和印度三個國家掌握了製造可投入實戰的極音速飛彈技術。三國的飛彈型號在發射平台、射程、有效載荷和極音速技術本身方面各有差異。

BBC指出，伊朗2024年10月1日襲擊以色列期間，也向以色列發射了數十枚「法塔-1」型飛彈，但這似乎是「法塔」飛彈首次在當前戰爭中使用。

伊朗 以色列 極音速飛彈

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