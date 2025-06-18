以伊互轟加劇 歐亞俄多國撤僑 美：目前條件不允許

由於伊朗對以色列發動猛烈襲擊，波蘭和奧地利公民17日聚集在以色列特拉維夫的一家酒店，準備撤離。 （美聯社）

以伊戰爭導致中東緊張局勢急劇升溫，截至17日，歐洲各國、中國及俄羅斯 等多個國家已陸續宣布撤僑；美國駐以色列 使館則表示，目前的條件不允許美國進行撤僑行動。而各國撤僑，只剩陸海可行，亞塞拜然罕見開放通關讓外籍人士避險。另外，捷克、斯洛伐克派機接回僑民，成為首批抵歐撤僑航班。

據港媒引述美國「政治報」（politico）歐洲版報導，目前多個歐洲國家已宣布從以色列撤僑。

波蘭外交部16日宣布將安排滯留當地的200多名波蘭公民乘坐巴士撤離到約旦，然後再搭乘飛機回國；捷克外交部也宣布，有70名捷克公民已從以色列啟程前往鄰國，隨後將搭機回國；而立陶宛則於同日宣布，將於翌日起進行撤僑行動。

與此同時，美國駐以色列使館17日在X平台(前身為推特Twitter)發文稱，在目前的安全情況下，大使館無法直接進行撤僑行動，也無法幫助當地美國公民離開。

美國駐以色列使館強調，他們已指示所有當地美國政府雇員及其家屬就地避難，等候進一步通知。

俄羅斯外交部16日宣布，即將關閉俄羅斯駐德黑蘭領事館並從當地撤僑。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）17日稱，俄方正在與當地俄羅斯公民協調，並提供他們經阿塞拜疆撤離伊朗的機會。

據報導，中國、泰國、印度、斯洛伐克等國也陸續著手撤僑。

中國外交部發言人郭嘉昆17日表示，外交部及有關使領館正會同相關部門，全力做好在伊朗和以色列的中國公民安全保護工作，迅速組織中國公民撤離。

日本 內閣官房長官林芳正此前稱，政府正在研究撤離日本公民的各種方案。日本駐伊朗大使館17日表示，正考慮用巴士將當地日本公民送往鄰國，預計最早於19日進行撤僑行動。

另外，泰國命令軍方協助疏散該區約4萬泰人。斯洛伐克、捷克於16日及17日分別派機飛赴以色列撤僑抵境，成為全球首批接回僑民的國家。除了接走本國公民，還幫助撤走部分歐亞國家公民。印度則呼籲國民離開德黑蘭。