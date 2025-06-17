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因應以伊衝突？美軍印太司令部突升安全警戒等級

編譯周辰陽／即時報導
美國海軍航空母艦尼米茲號。資料照片。(美聯社)
美國海軍航空母艦尼米茲號。資料照片。(美聯社)

隨著以色列伊朗衝突持續升級，引發中東地區可能爆發更大規模戰爭的憂慮之際。南韓媒體報導，駐韓美軍基地已將安全防護措施提升一級。

南韓英文《韓國先驅報》17日報導，駐韓美軍（USFK）在「X」上發表聲明稱：「作為預防措施，美國印太司令部責任區內的所有設施，已將部隊防護狀態（FPCON）等級由Alpha提升至Bravo。」

在軍事安全防護的五個等級中，Bravo是第三高等級。相較於Alpha，Bravo適用於威脅增加且相對可預測的情況。駐韓美軍未說明此次調升FPCON等級的具體原因。

美國印太司令部官網14日發布類似聲明，指出轄區內所有設施的FPCON等級均已提升，並解釋道：「雖然目前該地區目前沒有具體威脅，但此舉反映出根據國防部安全協議所整體加強的警戒態勢」。

然而，一位要求匿名的駐韓美軍官員17日告訴《韓國先驅報》，南韓美軍的FPCON等級「過去一年來」一直維持在Bravo。該官員未說明USFK聲明與他言論之間差異的原因，僅解釋道：「我們通常不會對媒體公開駐韓美軍的FPCON等級資訊。」

「X」上的公開來源情報監控帳號「OSINTdefender」指出，美國印太司令部轄區提高FPCON等級，可能是基於以色列與伊朗之間激烈衝突的預防考量。

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