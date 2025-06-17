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美恐用「碉堡剋星」助以色列 學者憂伊朗代理組織反擊

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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圖為伊朗首都德黑蘭被炸，烈焰衝天。（路透）
圖為伊朗首都德黑蘭被炸，烈焰衝天。（路透）

以色列日前向伊朗發動攻擊，再掀中東戰火，美國總統川普17日要求伊朗無條件投降，還威脅說，美國知道伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的藏身處，並稱暫時不會動手殺他，但也表明，美國的耐心有限。

有學者憂心，伊朗雖然戰局處於劣勢，但未來有可能利用代理組織（proxy）反擊，並認為伊朗無條件投降的機會不大。

以色列12日發動「崛起之獅行動」（Rising Lion），率先向伊朗發動攻擊，鎖定打擊伊朗的核子設施和長程飛彈能力，伊朗也以火箭、飛彈和無人機回擊，引爆兩國衝突。

川普日前出發參加在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）峰會，但選擇提前返回美國；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）在X平台上稱，川普提前返美是為了處理中東衝突。

川普在空軍一號上表示，美國不是要求雙方停火，而是要尋求更好的結果，並重申伊朗不能擁有核子武器；川普也說，他有可能讓副總統范斯和特使威科夫（Steve Witkoff）與伊朗談判。

川普17日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他沒有聯繫伊朗，要求和平對話，稱如果伊朗想要通話，伊方知道如何聯繫他；川普也說，「我們現在對伊朗有完全的制空權」，指伊朗有很好的防空追蹤系統和裝備，但比不上美國製的裝備。

川普並語帶威脅地表示，美國知道伊朗「最高領袖」的躲藏處，指哈米尼是一個簡單的目標，但他們沒有要解決掉他，「至少現在不會」；川普也說，美國不希望看到飛彈射向平民或美國軍人；川普並表示，美國已經漸漸失去耐性，還發文指出，希望伊朗無條件投降。

范斯也在X平台上表示，川普有可能決定採取進一步行動來終止伊朗鈾濃縮。

川普17日下午於白宮戰情室召開會議，該會議長達1小時20分鐘；根據國會山莊報（The Hill）報導指出，有官員表示，川普對所有選擇抱持開放態度。

該報導表示，美國現在最有可能的選擇，是動用「碉堡剋星」炸彈，來轟炸伊朗埋藏於地底下的核子設施；以色列目前的轟炸能力沒有辦法擊中這個目標。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中東議題資深顧問亞克比安（Mona Yacoubian）認為，伊朗面對以色列確實處於劣勢，但他們也具有不對稱作戰的能力，伊朗也可能動用代理組織來反擊。

亞克比安認為，伊朗的攻擊目標現在有意避開美國，就是不希望把美國拉入戰局；她也認為，伊朗希望找到停止衝突的出口，但川普的用詞讓這個選項愈來愈難；亞克比安也不認為，伊朗會接受無條件投降，或無條件回到談判桌上。

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