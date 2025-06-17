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打爆伊朗地下核設施唯一武器 「碉堡剋星」美軍已多次演練

編譯盧思綸／即時報導
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一枚巨型鑽地彈2003年3月11日於佛羅里達州的艾格林空軍基地的武器中心，準備進行測試。（取材自美國國防部）
一枚巨型鑽地彈2003年3月11日於佛羅里達州的艾格林空軍基地的武器中心，準備進行測試。（取材自美國國防部）

以色列連日對伊朗發動猛烈攻勢，劍指德黑蘭的核武潛能核心。然而，真正的戰略關鍵是「福爾多濃縮廠」，這座深鑿山腹地下80至90公尺的設施，十分抗炸，目前全世界只有美國能動用B-2轟炸機投擲「碉堡剋星」炸彈進行精確打擊。現在，決定是否行動乃至介入戰局的選擇掌握在美國總統川普手上。

紐約時報報導，如果川普決定出手，形同直接參戰以色列與伊朗的衝突。伊朗官員也警告，若美國參與行動，與美方的核協議將徹底破局。

假如川普選擇按兵不動，這很可能表示以色列無法達成其軍事行動的主要目標。或者川普也能在與伊朗的核協議破局後採取行動。

根據美國有線電視新聞網（CNN），福爾多位於伊朗北部庫姆（Qom）附近的山區深處，內部設有先進離心機，用於將鈾濃縮至高純度。其確切深度未對外公開，但部分估計指出其位於地下約80至90公尺處。

以色列官員和專家均表示，只有巨型鑽地彈（Massive Ordnance Penetrator）能勝任打擊福爾多的任務。這款炸彈代號為「GBU-57」，重達3萬磅，必須由B-2轟炸機將其吊掛升空並投擲至目標位置。以色列既不擁有這種炸彈，也沒有能夠搭載它的轟炸機。

這款炸彈早在2004年美國前總統布希政府時期開始研發，專為摧毀如福爾多這類深層核設施所設計。川普雖時常對幕僚誇稱此武器是他下令開發，實際上是在他第一任內完成測試並正式納入美軍武器庫。過去兩年，美軍已在白宮主導下針對福爾多展開多次演練，確認單一炸彈無法摧毀設施，必須由B-2轟炸機分批多次向同一裂口地點投擲炸彈，且必須由美方機組執行。

曾經歷四任美國總統的美國前中東特使麥格克（Brett McGurk）表示，「福爾多一直是整個衝突的核心，如果最後福爾多仍能進行濃縮作業，那就稱不上戰略勝利。」

紐時報導指出，也許還有其他替代方案能摧毀福爾多，但幾乎都無法保證成功，比如透過破壞或空襲切斷設施電力，但這可能連帶摧毀以超音速運轉的離心機，造成失控。根據國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi），這種情形已經發生在13日以軍對伊朗納坦茲（Natanz）設施的行動。

葛羅西16日告訴英國廣播公司，由於以色列空襲導致停電，伊朗最大鈾濃縮廠納坦茲的約1.5萬台離心機很可能遭到嚴重損壞或摧毀。葛羅西說，福爾多的損壞非常輕微，或完全無損。

以色列駐美大使萊特爾（Yechiel Leiter）16日喊話，只有美國能打擊福爾多，但是他也透露，「以色列還有其他辦法對付福爾多」。

紐時報導稱，一名美國官員曾透露，川普要求副總統范斯和威科夫「向伊朗提出本周進行會談」。

屆時最可能與美方對口的人將是伊朗外交部次長阿拉奇（Abbas Araghchi），他曾在2015年歐巴馬政府時期的核協議中扮演關鍵角色，熟悉伊朗龐大核計畫的每一個環節。

阿拉奇近期也曾在談判中和威科夫交手，阿拉奇16日聲明有意促成協議，並稱若川普有意結束這場戰爭，且對外交途徑是真心的，「那麼接下來的每一步至關重要」。

阿拉奇更表示，「只要華府一通電話，就能讓內唐亞胡那種人閉嘴。這或許能為恢復外交方式鋪平道路」。

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