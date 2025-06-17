以色列國防部長：伊朗最高領袖哈米尼下場恐跟胡森一樣

伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)。（路透）

有線電視新聞網(CNN)報導，以色列國防部 長卡茲(Israel Katz)17日在特拉維夫一場軍事高層會議上說，伊朗 最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)最後下場恐將跟已故伊拉克獨裁者胡森(Saddam Hussein)一樣。

卡茲在會議上說：「我要警告伊朗獨裁者，不要繼續犯下戰爭罪，不要再對以色列人民發射飛彈。」

卡茲表示，哈米尼應該記得，伊朗鄰國曾經有個獨裁統治者，跟以色列作對之後的命運如何。」

胡森1979年出任伊拉克總統，直到2003年遭到推翻。1980年，胡森下令入侵伊朗，1991年對以色列發動飛彈攻擊。兩伊戰爭僵持8年才結束，第一次波灣戰爭期間，伊拉克對以色列攻擊一個多月，當時以色列受到美國壓力而未還手。

美國率領的盟軍2003年進攻伊拉克，胡森很快遭到逮捕並面臨審判，判處絞刑。

以色列13日開始空襲伊朗，攻擊行動在17日進入第5天。CNN報導，伊朗首都德黑蘭許多居民都已逃離，跑到裡海(Caspian Sea)省份馬贊德蘭省(Mazandaran)避難。一名從德黑蘭逃出的民眾受訪時說，花了14小時終於抵達熱門度假勝地索邦(Shomal)，平常車程只要3小時。

報導指出，這名民眾表示，德黑蘭幾乎所有人都已跑光，「基本上我認識的所有人都跑走了」。他表示，住家與街道昨天遭到轟炸，玻璃窗被炸成粉末，大樓大廳被炸到全毀。