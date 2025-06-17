未說尋求停火 川普狠批馬克宏「總是搞錯」 盼「真正結束」伊朗核問題

美國總統川普16日在加拿大卡加立國際機場搭上空軍一號準備返回華府。（美聯社）

以色列和伊朗 駁火第5天，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）記者賈可布斯17日在社群媒體X發文報導，川普 連夜從加拿大7大工業國集團（G7）峰會飛返美國時說，「我沒說過我會尋求停火」，還說想「真正結束」伊朗核問題，為此伊朗將「完全放棄」核武。

賈可布斯報導，川普17日上午將在白宮戰情室監控中東局勢發展。川普在空軍一號上說，預料以色列不會放緩對伊朗的火力，「目前沒人慢下來」。被問到對呼籲德黑蘭民眾疏散有何想法時，川普說他是希望「民眾安全」

對於是否將派遣美國中東特使威科夫或副總統范斯和伊朗方面會晤，川普語氣顯得猶豫，表示「我可能會」，但說這取決於他返回美國後的事態如何。

川普也說，伊朗知道不要對美軍動手；若伊朗傷害美國人，美國將強硬回應。對美國參謀首長聯席會議主席或防長，是否已提供若伊朗攻擊美國中東基地時的計畫選項，川普婉拒回應，「那我不能告訴你」。

川普還說，認為伊朗「非常接近」擁核。

川普17日稍早已在真實社群發文澄清，法國總統馬克宏 稱川普從G7峰會抽身是為了回華府致力以、伊停火，但這是錯誤說法，「他不知道為何我現在正返回華府，但這絕對和停火無關。是比那重大許多的事。無論是否故意，馬克宏總是搞錯。繼續看下去！」