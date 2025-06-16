以色列轟炸伊朗國營電視台 畫面噴出碎片、主播逃命

以色列16日空襲伊朗國營媒體IRIB。(美聯社)

半島電視台報導，以色列 與伊朗 的衝突持續，以軍16日空襲伊朗國營媒體「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB），爆炸造成新聞直播中斷，社群流出畫面可見主持人倉皇逃離主播台，現場瞬間瀰漫煙霧，而電視台的位置也炸出沖天烈焰。

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Israeli airstrike hits Iranian state media and ended their broadcast. Iranians are freed from watching their governments fake news. pic.twitter.com/MEVwaG7Efp pic.twitter.com/wHpZOTS6rA — Frankie™️🦅 (@B7frankH) 2025年6月16日

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當時主持人伊瑪彌（Sahar Emami）厲聲譴責以色列「侵略伊朗國土與真理」，瞬間攝影棚遭飛彈襲擊，畫面先是傳出巨大爆炸聲響，下一秒天花板疑似被震落，不斷有白色碎片、殘骸飛入鏡頭，她也嚇得逃離攝影棚，同時高呼「真主至大」。

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）指控以方犯下「邪惡行徑」，構成戰爭罪行，並稱以色列是「殺害記者與媒體人員的頭號兇手」。

在這次空襲前，以軍曾對電視台所在區域發布避難警告，要求周邊平民立刻撤離。以色列國防部長卡茨先前也曾說：「伊朗的宣傳與煽動喉舌即將消失！」

空襲發生後，以軍隨即發布聲明，強調襲擊伊軍的軍事通訊中心，聲稱該大樓表面上從事民事活動，實際上卻被用於軍事用途，還說「本次襲擊損害了伊軍的作戰能力」。

這並非以色列首度鎖定攻擊電視台，以軍先前也曾襲擊位於加薩、約旦河西岸占領區與黎巴嫩的媒體。