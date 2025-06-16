我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普突籲所有人立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快迎來一危機

以色列轟炸伊朗國營電視台 畫面噴出碎片、主播逃命

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以色列16日空襲伊朗國營媒體IRIB。(美聯社)
以色列16日空襲伊朗國營媒體IRIB。(美聯社)

半島電視台報導，以色列伊朗的衝突持續，以軍16日空襲伊朗國營媒體「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB），爆炸造成新聞直播中斷，社群流出畫面可見主持人倉皇逃離主播台，現場瞬間瀰漫煙霧，而電視台的位置也炸出沖天烈焰。

影片來源：X平台＠Frankie™️（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）

當時主持人伊瑪彌（Sahar Emami）厲聲譴責以色列「侵略伊朗國土與真理」，瞬間攝影棚遭飛彈襲擊，畫面先是傳出巨大爆炸聲響，下一秒天花板疑似被震落，不斷有白色碎片、殘骸飛入鏡頭，她也嚇得逃離攝影棚，同時高呼「真主至大」。

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）指控以方犯下「邪惡行徑」，構成戰爭罪行，並稱以色列是「殺害記者與媒體人員的頭號兇手」。

在這次空襲前，以軍曾對電視台所在區域發布避難警告，要求周邊平民立刻撤離。以色列國防部長卡茨先前也曾說：「伊朗的宣傳與煽動喉舌即將消失！」

空襲發生後，以軍隨即發布聲明，強調襲擊伊軍的軍事通訊中心，聲稱該大樓表面上從事民事活動，實際上卻被用於軍事用途，還說「本次襲擊損害了伊軍的作戰能力」。

這並非以色列首度鎖定攻擊電視台，以軍先前也曾襲擊位於加薩、約旦河西岸占領區與黎巴嫩的媒體。

伊朗 以色列

上一則

川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

延伸閱讀

伊朗透過阿拉伯官員傳話 表示願意結束衝突 恢復核子談判

伊朗透過阿拉伯官員傳話 表示願意結束衝突 恢復核子談判
伊朗官媒宣布 發動新一波空襲打擊以色列

伊朗官媒宣布 發動新一波空襲打擊以色列
以色列空襲伊朗國營電視台 轉播一度中斷傳傷亡

以色列空襲伊朗國營電視台 轉播一度中斷傳傷亡
以色列為何開戰？以軍官曝伊朗「祕密計畫」：幾天內就可造15枚核彈

以色列為何開戰？以軍官曝伊朗「祕密計畫」：幾天內就可造15枚核彈

熱門新聞

印航空難唯一生還者拉梅什的座位是在緊靠逃生門的11A（紅圈所示）；圖為失事機型的座位分布圖。（取自SeatGuru）

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

2025-06-12 10:43
卡普爾檔案照。（路透）

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

2025-06-13 19:12
凱特王妃。（美聯社）

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

2025-06-08 00:19
以色列士兵在以色列克瑞沙洛外的一處地區駕駛裝甲運兵車。(路透資料照)

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

2025-06-15 07:20
1架印度航空波音787夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。(美聯社)

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

2025-06-12 06:07
印度航空AI171班機失事。(路透)

印航241死空難唯一生還者影片曝光 為何這個座位救他一命

2025-06-12 20:03

超人氣

更多 >
政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了

政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了
人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」

人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」
對外冷靜、對家人超暖「3星座」溫柔只留給最親的人

對外冷靜、對家人超暖「3星座」溫柔只留給最親的人
小心養老金都花在修理 技師建議退休族別開的9款車

小心養老金都花在修理 技師建議退休族別開的9款車
川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元

川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元