紐時：缺乏明顯解套辦法 以伊戰爭恐將持續數周

6月15日，以色列防空系統「鐵穹」在特拉維夫上空攔截伊朗發射的飛彈。自以色列13日啟動「雄獅崛起」行動以來，以伊雙方持續交火。（歐新社）

紐約時報16日分析，由於缺乏明顯的解套辦法，以色列 與伊朗 之間的戰爭恐怕要持續數周，並非幾天便能落幕；雙方目前都沒有停戰誘因，但也沒有清楚的致勝途徑，最終結果如何絕大部分取決於川普 總統。

去年以色列與伊朗爆發衝突時，出現短暫、規模有所節制的交火，開火僅數小時之後，雙方就尋求降低緊張的解決之道。然而，13日發生最新回合衝突迄今，以伊兩國都說只要有需要就會持續戰鬥，攻擊規模擴大，傷亡人數持續增加。目前看來，由於兩邊都沒有降低緊張的意願，估計衝突至少持續一周。

報導指出，以色列似乎抱定決心，不論靠武力或談判達成目的，這回都要打到摧毀伊朗的核濃縮計畫為止。伊朗則沒有停止核濃縮計畫的意思，核濃縮是製造核彈的關鍵過程，伊朗的核濃縮地點藏在地底深入，以色列並沒有足以直接摧毀地底設施的能力。

華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)研究員、前國防部中東事務副助理部長夏皮洛(Daniel B. Shapiro)指出，距離這次以伊停戰還有數周之久，不是數天而已。他說，以色列無論如何都將持續作戰，一直到伊朗失去核濃縮能力，「可以清楚看到，如果以色列不把問題解決，行動便將失敗」。

位於伊朗中部納坦茲(Natanz)的主要核子設施受到以色列轟炸而受到重創，但如果要摧毀伊朗北邊福爾多(Fordo)附近山區地底深處設施，以色列卻缺乏美國製造的「碉堡剋星」(bunker-buster)炸彈。

報導指出，以色列官員希望透過攻擊其他目標，以及消滅伊朗高層軍事將領及核子科學家、能源產業，就能對伊朗造成足夠傷害，逼迫伊朗願意停止福爾多的核子計畫。

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」(Chatham House)首席中東分析師瓦基爾(Sanam Vakil)指出，即使以色列逐漸掌握伊朗制空權，目前看來伊朗距離投降地步還很遙遠，伊朗政府依然完全掌權，導彈飛彈庫存也相當充足。

瓦基爾說：「我不覺得德黑蘭現在會投降，他們不會舉白旗的。」她說，伊朗的目標是設法存活，出手回擊，展現耐力。

以色列與伊朗戰爭如何收場，許多部分取決於川普總統，夏皮洛說，美國有能力摧毀福爾多設施，倘若伊朗決定加速發展核彈計畫，堅持不妥協，川普屆時便將考慮是否出手介入。