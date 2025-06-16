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中東升溫 英派軍機增援 德籲會談：各方施壓才能結束衝突

編譯中心／綜合15日電
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以色列沿海城巿海法遭到伊朗攻擊，多輛汽車起火、一棟住宅建築外牆因爆炸而被掀開。（路透）
以色列沿海城巿海法遭到伊朗攻擊，多輛汽車起火、一棟住宅建築外牆因爆炸而被掀開。（路透）

伊朗以色列現正展開兩國史上最激烈交火，引發外界疑慮，擔心中東地區可能處於衝突擴大的邊緣。英國首相施凱爾15日表示，英國正向中東派遣皇家空軍軍機和其他軍事增援；德國外交部長瓦德福指出，德國、法國及英國已準備好跟伊朗就其核子計畫立即進行談判，以緩和中東緊張局勢。

七大工業國集團（G7）領袖15日將在加拿大展開高峰會。施凱爾飛往加拿大時說，他已和美國總統川普、以色列總理內唐亞胡和其他世界領袖討論降溫局勢的作法。

施凱爾說，「我們對伊朗擁有的核計畫長期抱持擔憂。我們確實承認以色列自衛權利，但我絕對清楚現在局勢需要降溫。目前區域形勢更廣泛升級的危機很大」。他並說，預料G7峰會上將繼續「激烈討論」。

英國財政大臣李維茲15日表示，在以色列與伊朗的衝突中，英國可能會支持以色列，但向中東地區調派更多軍機的決定，主要是為了保護英國的基地及人員。

美聯社15日報導說，這次G7峰會受到中東戰爭擴大以及川普關稅戰懸而未決的陰影壟罩。以色列13日空襲伊朗核設施以及德黑蘭隨後報復的行動，似乎讓許多世界領袖措手不及。

另據路透報導，德國外交部長瓦德福14日晚間向德國公共廣播聯盟ARD說，德國、法國和英國正準備好就德黑蘭的核計畫立刻與伊朗會談，以期緩和中東形勢。

正出訪中東的瓦德福說，他正設法協助以色列和伊朗衝突降溫，並說德黑蘭過去未能把握機會進入具建設性的會談，「我希望那仍有可能」；德國和英、法都已準備好，「我們提議伊朗就核計畫立即協商」，希望德黑蘭接受。

瓦德福也說，這場衝突和解的一項關鍵先決條件，就是伊朗對中東、以色列和歐洲都不形成危險。被問到是否認為伊朗政府可能垮台，瓦德福說，他的假設是弄垮德黑蘭政權並非以色列的意圖。

瓦德福說，唯有各方都對伊朗、以色列施壓，衝突才能結束，「目前共同預期是，未來一周內必須設法對雙方採取認真行動，來打斷暴力循環」。

據了解，以色列軍方表示，伊朗15日展開最新一波飛彈攻勢，擊中境內數個地點。消防隊通報地中海岸一棟住宅大樓遇襲。

中央社引述法新社報導，軍方表示：「伊朗發動最新一波砲火後，民防司令部已派搜救團隊前往以色列境內數個遭擊中地點。」

搜救人員表示，消防隊正趕往遭「直接擊中」的一處海岸建築。

以色列緊急醫療救護組織紅色大衛之星（Magen David Adom）公布其團隊部署在沿海城巿海法（Haifa）的畫面顯示，多輛汽車起火、一棟住宅建築外牆因爆炸而被掀開。從遠處就可以看到海法巿區上竄的濃煙。

英國派出空中加油機與颱風戰機前往中東。圖為早前在比利時布魯塞爾，一架A330 M...
英國派出空中加油機與颱風戰機前往中東。圖為早前在比利時布魯塞爾，一架A330 MRTT加油機（右）與一架F-35A戰機參加國慶日閱兵式。（新華社）

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