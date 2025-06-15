我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：川馬短暫翻臉 DOGE員工擔心自己也被裁掉

MLB／投手大谷回來了 16日先發對教士隊「投個1、2局」

幾無牽制 …以色列照自己的節奏重塑中東秩序

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
以伊交火邁入第四天，特拉維夫16日凌晨遭飛彈襲擊發生爆炸。(歐新社)
以伊交火邁入第四天，特拉維夫16日凌晨遭飛彈襲擊發生爆炸。(歐新社)

一年前，以色列深陷加薩泥淖，還有伊朗撐腰的敵人環伺四圍，又得承受華盛頓要求停火的壓力。

如今，以色列照自己的節奏重塑中東秩序，迫使川普政府跟著配合；以色列擴大對伊朗的攻勢，可能顛覆全球市場、改寫地緣政治，甚至把美國拖進區域峰火。

靠著一連串大膽情蒐和強攻，以色列基本上已經癱瘓伊朗盟友哈瑪斯、真主黨的戰力，也促使敘利亞阿塞德政權倒台，如今更把戰火直接燒向德黑蘭。

以色列藉著美方外交攻勢作掩護，不僅鎖定攻擊伊朗核武計畫，也有意在癱瘓這個神權政體。

目前為止，這場攻擊並未演變成外界擔憂的全面衝突。伊朗雖向以色列發射多波飛彈反擊，但作用有限。以色列領導層和安全體系已開始討論，一場足以改寫現有秩序的「勝利」是否近在眼前。

但以色列當前的難題，是把眼前戰果轉化為永久排除伊朗威脅。伊朗擁有大量飛彈庫存，還結盟多方勢力，長年揚言要消滅這個猶太國度。當下最迫切的，就是更進一步摧毀伊朗核武計畫。

以軍這幾天以空襲和滲透行動摧毀伊朗空防，幾乎能想打哪裡就打哪裡，只不過伊朗的核子設施深埋地下、地點分散，目前仍未受到大規模破壞。以色列上周五表示，已重創納坦茲（Natanz）地下設施，這基地內部設有離心機、電控室及其他支援設施好幾層的鈾濃縮廠房。

要徹底達成目標，以色列必須摧毀仍未真正出手的福爾多（Fordow）加固鈾濃縮設施，並鏟除伊朗可能已分散各地的濃縮鈾庫存。若無法徹底癱瘓，伊朗反而可能加快造彈腳步。

前美國情報官員、現任「大西洋理事會」專家潘尼可夫（Jonathan Panikoff）說︰「以色列和伊朗的未來，都取決於這場衝突結束時伊朗是否還擁有核武計畫。若計畫仍在，伊朗重建並向區域擴張的影響力則無損；若計畫遭到鏟除，將開啟20多年來前所未見的新局面。

截至周日下午，以軍 50 小時連番轟炸超過 250 個目標；川普政府至今並加干涉，這是美國數十年來外交慣例一大轉變。自 1956 年蘇伊士危機以來，華府一向在力挺以色列之際，也會適時要求節制，以免戰事失控。

更大的掣肘其實來自以國內部。戰事拖了 20 個月，許多人已經疲乏。社會雖普遍支持打擊伊朗，但大量後備軍人一再被召回，工作和家庭都被打亂。

不滿情緒又因國內政治對內唐亞胡領導的分歧而加劇：清除軍方和國安體系異己、強推司法改革，以及遲遲無法終結加薩戰事，都讓原本在戰爭目標上較為團結的民意出現裂痕。

耶路撒冷「以色列民主研究所」所長普萊斯納（Yohanan Plesner）說，雖然民眾已顯疲倦，但大家都明白，最關鍵的戰場仍是對伊朗的衝突。研究所4月調查顯示，超過一半的猶太裔以色列人支持攻打伊朗。

普萊斯納說，以色列樂見伊朗政權垮台，但那不該是目標。當前更重要的是，要把手上的軍事成果轉成外交成果。

隨著加薩遍地廢墟、兒童挨餓的畫面不斷曝光，國際社會對以色列的支持已大幅流失。以色列近日擴大軍事行動，卻在長期封鎖後僅少量配給糧食，引發強烈批評，也讓以色列益形孤立，未來數年恐承受外交後座力。

特拉維夫「國家安全研究所」伊朗問題專家西特里諾維茲（Danny Citrinowicz）表示，若伊朗能持續以飛彈轟擊以色列城市，被迫關閉空域，當下「初期戰果」的興奮情緒也可能很快反轉。

對內唐亞胡來說，最大難題是把在伊朗拿到的戰術成果，化為成更宏觀的戰略勝利。伊朗雖然受挫，但依舊是個龐大、強硬的對手。以色列高層和川普都希望趁虛將伊朗逼上談判桌，但德黑蘭也可能拒談。

伊朗 以色列 加薩

上一則

英國軍情六處任命「首位女局長」最大挑戰包括中俄、伊朗

延伸閱讀

以色列伊朗最新戰況 川普看好「打一仗後」談成協議

以色列伊朗最新戰況 川普看好「打一仗後」談成協議
伊朗新一波飛彈攻勢 以色列：多個地點遭到擊中

伊朗新一波飛彈攻勢 以色列：多個地點遭到擊中
以色列總理：伊朗政權超虛弱 很可能出現政權更替

以色列總理：伊朗政權超虛弱 很可能出現政權更替
美官員：川普否決以色列暗殺伊朗最高領袖計畫

美官員：川普否決以色列暗殺伊朗最高領袖計畫

熱門新聞

凱特王妃。（美聯社）

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

2025-06-08 00:19
印航空難唯一生還者拉梅什的座位是在緊靠逃生門的11A（紅圈所示）；圖為失事機型的座位分布圖。（取自SeatGuru）

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

2025-06-12 10:43
卡普爾檔案照。（路透）

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

2025-06-13 19:12
以色列士兵在以色列克瑞沙洛外的一處地區駕駛裝甲運兵車。(路透資料照)

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

2025-06-15 07:20
1架印度航空波音787夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。(美聯社)

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

2025-06-12 06:07
印度航空AI171班機失事。(路透)

印航241死空難唯一生還者影片曝光 為何這個座位救他一命

2025-06-12 20:03

超人氣

更多 >
好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」
以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了
超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒

超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒
一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？
71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行