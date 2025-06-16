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以伊互轟加劇 伊朗全球最大氣田起火 部分停產

編譯茅毅／綜合報導
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以軍14日轟炸伊朗南帕爾斯天然氣田引發火災。(美聯社)
以軍14日轟炸伊朗南帕爾斯天然氣田引發火災。(美聯社)

以色列伊朗相互攻擊至15日已進入第三天，這對中東宿敵正陷入報復螺旋。伊朗半官方媒體Mehr News引述伊朗衛生部數據，自以色列周五對伊朗全國發動一波襲擊以來，至少已有224人喪生，至少1481人受傷，其中絕大多數死傷者是平民。

以色列國防軍(IDF)15日表示，以色列空軍襲擊並摧毀了德黑蘭的軍事目標。IDF在聲明中表示：「在以色列國防軍情報局的指揮下，以色列空軍襲擊並摧毀了德黑蘭的地對地飛彈生產基地、偵測雷達站和地對空飛彈發射器。」此前，以色列表示將對伊朗西部的地對地飛彈發射場進行「一系列打擊」。

CNN引述伊朗外交部副部長賽義德報導，以色列15日轟炸使德黑蘭的外交部建築受損，賽義德在X平台貼文說：「襲擊造成數人受傷，其中包括外交部人員，他們被送往醫院接受治療。」他分享了襲擊後的視頻，顯示圖書館內部窗戶被炸毀，混凝土碎片散落在地板上。

伊朗半官方媒體Mehr News周日報導，伊朗已啟動針對以色列的第四階段行動。該媒體說，此次行動名為「真實承諾3號行動」，包括向以色列境內的住宅大樓和基礎設施發射「數百枚各類彈道飛彈」。該通訊社稱，這次襲擊是對以色列首次襲擊伊朗造成數名高級軍事指揮官死亡的「果斷回應」。

伊朗已警告以色列居民，為了自身安全，撤離靠近以色列重要軍事和科學基地的地區。以色列當局稱，15日晚間，以色列南部社區扎夫迪爾遭到伊朗攻擊；此前，伊朗砲火襲擊了以色列北部城市海法，影片顯示了這座沿海城市一處區域被摧毀的場景。

川普15日接受美國廣播公司(ABC)訪問時又說，盡管美國「此時此刻沒介入」以伊衝突，但仍不排除未來涉入的可能性。華爾街日報14日更引述一位以色列官員報導，斬首行動名單無上限，就算是伊朗最高領袖哈米尼。

川普15日又一次在真實社群發文重申，美國與正針對伊朗的攻擊「無關」，且一旦美方受到伊朗任何形式的攻擊，美國武裝部隊將使出全力以空前的規模對伊朗發動攻擊。他同日稍晚再發文，呼籲以伊應達成「一項交易」。

以色列的空襲，14日一度導致位於伊南的布什爾省全球最大天然氣田「南帕爾斯氣田」發生大火，已部分停產。伊朗是僅次於美俄的全球第三大天然氣生產國，年產量約達2750億立方公尺。路透當天報導指出，以色列襲擊的第一天並未對伊朗至關重要的石油及天然氣產業造成損害，攻擊氣田反映出這場衝突出現嚴重升級。

以軍14日轟炸伊朗南帕爾斯天然氣田引發火災。(路透)
以軍14日轟炸伊朗南帕爾斯天然氣田引發火災。(路透)
一名伊朗人15日行駛經過首都德黑蘭一個起火且濃煙竄天的儲油倉庫。(歐新社)
一名伊朗人15日行駛經過首都德黑蘭一個起火且濃煙竄天的儲油倉庫。(歐新社)
伊朗首都德黑蘭附近一個儲油倉庫被炸起火，濃煙竄天。(歐新社)
伊朗首都德黑蘭附近一個儲油倉庫被炸起火，濃煙竄天。(歐新社)

以色列 伊朗 天然氣

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