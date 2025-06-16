以伊互轟加劇 伊朗全球最大氣田起火 部分停產

以軍14日轟炸伊朗南帕爾斯天然氣田引發火災。(美聯社)

以色列 與伊朗 相互攻擊至15日已進入第三天，這對中東宿敵正陷入報復螺旋。伊朗半官方媒體Mehr News引述伊朗衛生部數據，自以色列周五對伊朗全國發動一波襲擊以來，至少已有224人喪生，至少1481人受傷，其中絕大多數死傷者是平民。

以色列國防軍(IDF)15日表示，以色列空軍襲擊並摧毀了德黑蘭的軍事目標。IDF在聲明中表示：「在以色列國防軍情報局的指揮下，以色列空軍襲擊並摧毀了德黑蘭的地對地飛彈生產基地、偵測雷達站和地對空飛彈發射器。」此前，以色列表示將對伊朗西部的地對地飛彈發射場進行「一系列打擊」。

CNN引述伊朗外交部副部長賽義德報導，以色列15日轟炸使德黑蘭的外交部建築受損，賽義德在X平台貼文說：「襲擊造成數人受傷，其中包括外交部人員，他們被送往醫院接受治療。」他分享了襲擊後的視頻，顯示圖書館內部窗戶被炸毀，混凝土碎片散落在地板上。

伊朗半官方媒體Mehr News周日報導，伊朗已啟動針對以色列的第四階段行動。該媒體說，此次行動名為「真實承諾3號行動」，包括向以色列境內的住宅大樓和基礎設施發射「數百枚各類彈道飛彈」。該通訊社稱，這次襲擊是對以色列首次襲擊伊朗造成數名高級軍事指揮官死亡的「果斷回應」。

伊朗已警告以色列居民，為了自身安全，撤離靠近以色列重要軍事和科學基地的地區。以色列當局稱，15日晚間，以色列南部社區扎夫迪爾遭到伊朗攻擊；此前，伊朗砲火襲擊了以色列北部城市海法，影片顯示了這座沿海城市一處區域被摧毀的場景。

川普15日接受美國廣播公司(ABC)訪問時又說，盡管美國「此時此刻沒介入」以伊衝突，但仍不排除未來涉入的可能性。華爾街日報14日更引述一位以色列官員報導，斬首行動名單無上限，就算是伊朗最高領袖哈米尼。

川普15日又一次在真實社群發文重申，美國與正針對伊朗的攻擊「無關」，且一旦美方受到伊朗任何形式的攻擊，美國武裝部隊將使出全力以空前的規模對伊朗發動攻擊。他同日稍晚再發文，呼籲以伊應達成「一項交易」。