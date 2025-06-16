伊朗油氣設施遭殃 中東能源供應引發憂慮

德黑蘭南方一座煉油廠被以軍擊中，冒起的黑煙在德黑蘭可見。(路透)

以色列 14日再襲擊伊朗 ，伊朗及卡達共有的全球最大天然氣 田「南帕爾斯氣田」起火燃燒。紐約時報同日報導，以色列和伊朗的衝突擴及兩國能源基礎設施，令人擔憂中東的能源供應。

路透15日引述伊朗塔斯尼姆通訊社報導，伊朗已部分暫停南帕爾斯氣田的生產。半島電視台同日報導，遇襲伊朗能源基建還包括前述氣田附近一座天然氣加工設施，以及德黑蘭西北方沙赫蘭石油設施，後者是伊朗最大燃料庫和配送樞紐之一。

紐時說，伊朗能源設施是該國重要出口收入和國內能源供應來源，現在顯得格外岌岌可危，還不清楚以色列打算對其施加多大打擊。倫敦市場顧問機構「能源面向」地緣政治主管布朗斯說，以色列攻擊伊朗天然氣田是種警告，顯示若以色列平民成為伊朗攻擊目標，以色列願意打擊伊朗能源基建。

伊朗海岸線沿著荷莫茲海峽北岸延伸，油輪須航經該海峽才能從波斯灣開往阿拉伯海、印度洋。伊朗過去就曾干涉該海域航運。國際海運資料業者Kpler估計，去年全球21%的液化天然氣透過該海峽運輸，每天估有1400萬桶原油運經該海峽。

川普總統在第一任期，就退出歐巴馬政府促成的伊朗核協議；伊朗根據該協議同意限制其核計畫，以換取制裁鬆綁，包括對其石油銷售的制裁。紐時說，對伊朗核設施的襲擊，可能使多年來為重建伊朗石油產量的努力泡湯。

煉油廠在內的一大部分伊朗石油基礎設施都已老舊。布朗斯說，若這些設施嚴重受損，伊朗可能比他國更難取得維修所需零件和國際支援。

分析家說，以色列的能源基礎設施也可能陷入險境。基於安全考量，以色列政府已下令，該國三座海上天然氣平台當中的兩座暫停生產。天然氣是以色列大部分電力來源，若停產持續，可能減少或停止對埃及出口天然氣。

近年沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國也一直致力緩解與伊朗的緊張。沙烏地阿美石油的阿布蓋格設施數年前曾遇襲，導致沙國約一半出口產能暫時中斷。葉門青年運動聲稱動手，但當時美國將其歸咎伊朗。