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內唐亞胡掙脫束縛 領導以色列走向中東霸權

編譯高詣軒、茅毅／綜合報導
美製匿蹤戰機F-35是以色列空軍的王牌，透過空中加油，可能擔負從以國起飛襲擊伊朗的報復行動。(路透)
美製匿蹤戰機F-35是以色列空軍的王牌，透過空中加油，可能擔負從以國起飛襲擊伊朗的報復行動。(路透)

華盛頓郵報14日引述中東問題分析師報導，以色列此次對伊朗的襲擊顯示，總理內唐亞胡已掙脫以色列國內外對他的多個束縛。幾十年來，以色列的中東政策原本較傾向圍堵、克制以及發動短期、速戰速決的戰爭，如今顯示已朝向對中東各地全面投射武力。

該報導說，從以色列襲擊伊朗的規模以及「膽量如此之大」看來，已使以下這個新的情勢變得很清楚，即過去可能令內唐亞胡及以色列綁手綁腳的多項限制，現在已不復存在。

幾位中東分析師認為，以色列攻擊伊朗核子和軍事設施，並針對性殺死多名伊朗高階軍官和科學家，是以色列改變幾十年政策的最新跡象。該轉變自前年10月7日以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯開戰以來一直持續。拜登政府的國防部高官史特勞說，世界要明白在以哈開戰後，以色列人已反覆表明他們對生存風險的容忍度已更低。

曾為七位美國國務卿提供中東問題諮詢的米勒說，不僅以色列安全機構內部發生轉變，長期執政的內唐亞胡思考上也歷經轉變。內唐亞胡曾避免動武，但現在似乎樂於領導以色列成為中東區域霸權。

伊朗在中東的盟友已接連受挫。專門研究伊朗及其盟友的前以色列軍事情報官員希特里諾維奇說，「當你沒有敘利亞、沒有哈瑪斯也沒有真主黨，你幾乎可以為所欲為」。但他也警告，以色列沒有充分長期規畫；以色列攻擊擴及伊朗能源領域，進行無止境的消耗戰，「然後呢？」

以色列的空中武力是走向中東霸權的利器，圖為以色列的F15戰機。(路透)
以色列的空中武力是走向中東霸權的利器，圖為以色列的F15戰機。(路透)
以色列的空中武力是走向中東霸權的利器，圖為以色列戰機。(路透)
以色列的空中武力是走向中東霸權的利器，圖為以色列戰機。(路透)
圖為遭到以色列轟炸的伊朗革命衛隊營區。(歐新社)
圖為遭到以色列轟炸的伊朗革命衛隊營區。(歐新社)

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