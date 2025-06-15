找幫手…伊朗要求賽普勒斯轉達訊息給以色列

賽普勒斯總統克里斯托多里底斯。(路透)

中東地區處於情勢升溫危機之際，賽普勒斯總統克里斯托多里底斯今天表示，伊朗 已經要求賽普勒斯向以色列 傳達「一些訊息」，他也在今天跟以色列總理內唐亞胡進行對談。

路透報導，克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）的辦公室指出，除了內唐亞胡（Benjamin Netanyahu），克里斯托多里底斯今天也聯絡埃及、阿拉伯聯合大公國及希臘的領導人。

克里斯托多里底斯稍早告訴媒體，伊朗曾要求賽普勒斯向以色列轉達「一些訊息」，但他沒有說明這些訊息具體來自於誰或內容是什麼。

賽普勒斯官員尚未解釋前述訊息的性質。這些訊息是賽普勒斯外交部長13日晚間與伊朗外長談話後釋出的。

克里斯托多里底斯還說，歐盟 對於中東危機的遲緩因應使他感到不滿。

他也提到，賽普勒斯已經要求歐盟外交事務委員會（EU Foreign Affairs Council）召開特別會議。

賽普勒斯是歐盟成員國之中距離中東地區最近的國家，當地在13日和14日晚間能看到伊朗發射攻擊以色列的飛彈。