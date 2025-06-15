一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

以色列中部15日遭伊朗空襲引發火災。(路透)

紐約時報報導，伊朗 14日對以色列 發動空襲報復，短短兩日已發射200枚飛彈，多數命中以色列人口稠密區，造成人員傷亡與設施毀損。專家指出，這次伊朗升級火力，首度動用射程達1600公里、具快速部署能力的新型「烈士蘇雷曼尼」飛彈，顯示其對以色列防空網構成壓力。

以伊互轟最新進度？

根據紐時取得影像，位於以色列中部雷霍沃特（Rehovot）的知名研究機構魏茲曼科學研究院（Weizmann Institute for Science），遭伊朗最新一波空襲擊中嚴重毀損，至少一棟設有實驗室的大樓發生火災，衝擊波更震碎附近建築物的窗戶。

伊朗官媒塔斯尼姆通訊社報導，以色列15日凌晨襲擊了位於德黑蘭（Tehran）的伊朗國防部總部，導致其中一棟建築物受損。

以色列時報報導，截至當地時間15日清晨6時左右，伊朗夜間襲擊造成8人死亡、200人受傷。

伊朗發射多少飛彈？多少擊中以色列目標？

伊朗自13日晚間已向以色列發射200枚飛彈，外加大量爆炸無人機。以軍尚未公布具體攔截飛彈數或遇襲目標數，憂心這類資訊可能對敵方有利。以總理辦公室截至14日下午表示，目前確認有17處遇襲，包括特拉維夫及其近郊拉馬干（Ramat Gan），還有沿海城市里雄萊錫安（Rishon LeZion）。以色列北部港市海法及其周邊14日晚間遭到另一波攻擊。

伊朗轟炸目標是什麼？

伊朗飛彈多數落在以色列城市內部，以色列指控伊朗蓄意鎖定平民區；目前不清楚是否有敏感的軍事或基礎設施受襲。截至14日清晨，以色列一處熱門娛樂區的住宅大樓遭飛彈擊中，該處靠近特拉維夫主要軍事與政府總部，因此可能被視為主要目標。

以色列國土面積不大，僅略大於美國新澤西州，大多數人口集中在擁擠的沿海平原地區。以軍在市區與偏遠地區均設有軍營與基地。

伊朗還有多少彈藥？

以軍一直打擊伊朗的彈道飛彈庫存與發射器。

根據軍事官員與專家評估，伊朗仍有數百枚飛彈，甚至達到2000枚，而且射程均可到達以色列境內。如果伊朗持續以目前速度發射飛彈，預計還能再維持數日的攻擊強度。

另一方面，美國有線電視新聞網（CNN）引述白宮 和以色列官員指出，以色列對伊朗的行動預計將持續數周，並非數日，且是在美國默許之下持續推進。一名以色列官員向CNN透露，美國總統川普政府在私下的討論之中，並未對可能長達數周的行動時間表提出批評。

白宮官員則稱，美國政府知情且默許以色列行動計畫。當被問及這場衝突將會持續多久時，官員表示，這將取決於伊朗的反應。

這次伊朗火力程度？

以色列航空暨飛彈專家因巴爾（Tal Inbar）表示，伊朗這次反擊與過去最大的不同在於，伊朗同時大規模發射多枚飛彈，試圖突破以色列防空系統的攔截能力，而且命中地點多為人口稠密區域，光是飛彈衝擊波就已造成嚴重損害。

此外，以軍14日公布影像顯示，伊朗這次使用過去未曾用來對付以色列的導引彈道飛彈，名為「烈士蘇雷曼尼」（Shahed Haj Qassem），射程接近1600公里。這款飛彈採用固體燃料推進，不需在發射前加注燃料，意味著它可長期儲存在地下，一經命令即可於數分鐘內發射，大幅提升伊朗的戰備反應能力。